DIRETTA JUVENTUS GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, prima partita di Tudor sulla panchina dei bianconeri nella diretta di Juventus Genoa. Analizziamo i dati sulle due squadre per capire chi tra le due formazioni può avere o meno il favore del campo dalla propria parte da un punto di vista statistico. Tudor prende una squadra che nelle ultime tre partite ha segnato solamente un gol subendone invece sette, il che ci porta alla media di 2,8 per quanto riguarda le reti concesse. Se il campionato fosse partito tre giornate fa, avremmo a che fare con la peggior difesa della Serie A. Invece il Grifone nello stesso campione di partite ha subito solamente 0,9 reti e segnate invece 1,5.

Due vittorie importanti coadiuvate anche da Miretti con due assist, il che rende il Genoa un avversario temibile in questa partita per il nuovo ciclo bianconero. Vedremo come se la caverà Vlahovic, il goleador della squadra di casa con più di dieci reti segnate in stagione per cui il mister nutre solo lodi, sarà lui a decidere il match? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Juventus Genoa, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live di questa partita. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Renato Veiga, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor. GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Onana; Masini, Miretti, Zanoli; Pinamonti. All. Vieira. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS GENOA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere comodamente da casa, o dovunque ti trovi, la diretta Juventus Genoa in streaming utilizzando DAZN. Sui televisori abilitati si potrà anche seguire la gara al canale Zona Dazn 214. AccedI alla app o al sito ufficiale della piattaforma a pagamento e seleziona il match di Serie A.

SI RIPARTE DALL’ADDIO DI MOTTA

La diretta Juventus Genoa comincia sabato 29 marzo 2025, a partire dalle ore 18:00. Presso l’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora riprende la sua rincorsa alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League sotto la guida di un nuovo allenatore, ovvero Igor Tudor. Già vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021, Tudor è anche soprattutto un ex calciatore juventino avendo vestito la casacca bianconera per ben otto anni nel ruolo di difensore. I tifosi ed i dirigenti sperano che il croato possa ottenere dei risultati soddisfacenti da qui al termine del campionato ripetendo quanto fatto in campo anche da giocatore, visto che con la Juve ha vinto due Scudetti, due Supercoppe italiane, un Intertoto ed un campionato di Serie B.

Da allenatore Tudor è stato sin qui in grado di conquistare soltanto una coppa di Croazia con l’Hajduk Spalato ed il suo rendimento in panchina potrebbe essere decisivo o meno per la riconferma anche nell’annata 2025/2026. La Juve arriva da due batoste consecutive rimediate contro Atalanta e Fiorentina piazzandosi così in quinta posizione con cinquantadue punti, uno in meno del Bologna in zona Champions. Il Genoa invece, guidato da un altro ex juventino come Patrick Vieira, è al dodicesimo posto con trentacinque punti. Agli ordini dell’ex centrocampista francese i rossoblu hanno risalito la graduatoria e sono distanti tre lunghezze dal Torino dopo aver infilato tre risultati utili consecutivi nelle ultime giornate.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI PER LA DIRETTA JUVENTUS GENOA

Prime scelte ufficiali per il nuovo allenatore Tudor nelle probabili formazioni della diretta Juventus Genoa e quindi modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio, Gatti, Veiga, Kalulu, Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic. Detto delle intenzioni del tecnico croato, il suo collega francese Patrick Vieira dovrebbe invece puntare anche in questo caso sull’impiego del 4-2-3-1 con Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro, Masini, Frendrup, Miretti, Zanoli, Malinovskyi e Pinamonti alla partenza.

DIRETTA JUVENTUS GENOA, LE QUOTE

L’arrivo del nuovo allenatore in panchina e la posizione in classifica sembrano mettere i padroni di casa in una posizione molto più che favorevole nelle quote dei bookmakers per il pronostico della diretta Juventus Genoa. Guardando per esempio a quanto proposto da un’agenzia come Sisal, l’incontro ha un unico esito possibile e cioè il successo dei bianconeri, con l’1 fissato a solo 1.55. I rossoblu potrebbero quindi mirare più ad un pareggio, con l’x pagato a 3.75, piuttosto che alla vittoria, considerando il segno 2 quotato persino a 6.50 alla vigilia.