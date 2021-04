Diretta Juventus Genoa/ Streaming video tv: Pirlo è favorito (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS GENOA: OCCHIO A BALLARDINI…

Juventus Genoa, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021, per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Partita da vincere per i bianconeri di Andrea Pirlo, la diretta di Juventus Genoa vedrà infatti i campioni d’Italia in carica alla caccia di altri tre punti dopo quelli conquistati nel recupero contro il Napoli di mercoledì, per consolidare almeno la posizione tra le prime quattro della classifica che i recenti brutti risultati avevano messo in dubbio per la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Scelte e dubbi: Lazio priva di Correa e Lazzari

Sulla carta non dovrebbe essere un’impresa, ma considerando che la Vecchia Signora ha fatto un punto in due partite contro Benevento e Torino, ecco che il nuovo impegno contro una piccola potrebbe dirci se i bianconeri hanno fatto passi avanti in tal senso. Di fronte ci sarà il Genoa di Davide Ballardini, che settimana scorsa pareggiando contro la Fiorentina ha fatto un altro passo avanti verso la salveza: il Grifone scenderà in campo senza nulla da perdere, cercando il colpaccio che darebbe una grande gioia all’intero ambiente rossoblù. Sarà possibile oppure Juventus Genoa terminerà con l’epilogo più scontato?

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: Inter super favorita a San Siro (30^giornata)

DIRETTA JUVENTUS GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A compresa questa all’Allianz Stadium. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

Spazio adesso alle probabili formazioni di Juventus Genoa: Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi al 4-4-2 e c’è un possibile dubbio in porta, dove Buffon spera nella conferma dopo avere fatto bene contro il Napoli. Ballottaggio intrigante anche in attacco, dove Dybala infatti insidia Morata per il posto al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo. In difesa potremmo vedere Danilo nella coppia centrale con De Ligt, dando spazio ad Alex Sandro come terzino sinistro, mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare McKennie e si annuncia un ballottaggio tra Rabiot e Arthur per affiancare Bentancur nel cuore della mediana.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI/ Quote, Semplici senza Cragno e Rog

Per il Genoa modulo 3-5-2 con pesante assenza a centrocampo dello squalificato Strootman: il perno dovrebbe dunque essere Zajc, affiancato da Badelj e Behrami. Sulle fasce sono favoriti Biraschi e Zappacosta, ma spera pure Czyborra. In attacco dovremmo invece vedere il tandem Destro-Scamacca, mentre davanti a Perin dovrebbe schierarsi la difesa a tre con Masiello, Radovanovic e Criscito.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Juventus Genoa in base alle quote dell’agenzia Snai, che vedono i padroni di casa nettamente favoriti. Il segno 1 è infatti quotato a 1,24, mentre poi si sale a quota 6,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 12 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Genoa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA