Diretta Juventus Genoa/ Streaming video tv: Sarri vuole rilanciarsi (Serie A)

Juventus Genoa, partita diretta dal signor Antonio Giua, si gioca mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020. I Campioni d’Italia sabato hanno mantenuto la vetta della classifica, dopo il pareggio in casa del Lecce, grazie al mezzo passo falso dell’Inter in casa contro il Parma. Dopo 7 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League la frenata nel Salento è stata però inaspettata, Sarri proverà a ripartire contro un Genoa che ha tratto nuova linfa dall’arrivo di Thiago Motta in panchina. La super punizione di Sandro Tonali contro il Brescia aveva gelato Marassi, è arrivato un 3-1 che ha ribaltato la situazione e rilanciato i Grifoni in chiave salvezza, dopo che i rossoblu avevano ottenuto un solo punto nelle precedenti 6 partite disputate in campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa sarà trasmessa in televisione sul satellite sul canale numero 201 (Sky Sport Uno) per tutti gli abbonati Sky. L’esclusiva sarà disponibile anche in diretta streaming video via internet sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it con l’ausilio di un pc, oppure tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Juventus Genoa, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sfida valevole per la decima giornata di Serie A. La Juventus allenata da Sarri scenderà in campo con un 4-3-1-2 schierato con: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Risponderà il Genoa guidato in panchina da Thiago Motta con un 4-3-3: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev, Pinamonti, Kouamé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono la Juventus favorita sul Genoa. Quota per il segno ‘1’ fissata a 1.30, eventuale pareggio quotata 5.25 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 12.00. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.65 e l’under 2.5 quotato 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA