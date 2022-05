Diretta Juventus Inter/ Finale Coppa Italia 2022 streaming video Canale 5: chi vince?

DIRETTA JUVENTUS INTER: LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Juventus Inter, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 21:00 di mercoledì 11 maggio, è la finale di Coppa Italia 2021-2022. Torna la grande sfida, che a metà gennaio aveva già messo in palio la Supercoppa: allora vittoria nerazzurra sul filo di lana, oggi la Juventus vuole la rivincita anche perché sollevare il trofeo significherebbe proseguire la striscia di stagioni “vincenti” (se così si può dire) e dunque eviterebbe di chiudere con uno zero che sarebbe significativo, soprattutto perché Andrea Pirlo è stato esonerato con due titoli in bacheca mentre Massimiliano Allegri, almeno nel primo anno del ritorno, non ne vincerebbe alcuno.

L’Inter si sta giocando anche lo scudetto: ha rimontato l’Empoli vincendo 4-2 e dunque è rimasta in corsa, ma a due giornate dal termine del campionato ha sempre 2 punti da recuperare al Milan e quindi può solo sperare in un passo falso dei rossoneri. Intanto però la Coppa Italia, oltre a mancare da tempo, sarebbe l’ideale prosecuzione del percorso e anche il secondo trofeo vinto quest’anno; in più la diretta di Juventus Inter fa storia a sé, e allora non ci resta che aspettare per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, non prima di aver fatto le nostre valutazioni sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO TV CANALE 5: COME VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Juventus Inter è su Mediaset: quest’anno la Coppa Italia ha traslocato su queste reti e anche la finale del torneo non farà ovviamente eccezione. L’appuntamento sarà in chiaro per tutti, e il canale di riferimento è Canale 5; naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile seguire la Juventus Inter anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e con il servizio fornito dalla stessa emittente. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito Mediaset Play, oppure scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Per la diretta Juventus Inter Allegri ritrova anche Danilo e De Ligt: entrambi dovrebbero essere titolari in quello che potrebbe essere un 4-2-3-1. L’olandese farà coppia con Chiellini (favorito su Bonucci) a protezione di Perin che è il portiere di Coppa Italia, Danilo terzino destro con Pellegrini o Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Zakaria e Rabiot dovrebbero fare reparto da soli, in alternativa titolare Arthur mentre sulla trequarti il dubbio è Cuadrado, ancora non al top. Al posto del colombiano giocherebbe Bernardeschi; Morata agirà a sinistra con Dybala, che gioca contro il suo probabile futuro, sarà il giocatore in posizione centrale a supporto della prima punta Vlahovic.

Nell’Inter invece le scelte paiono essere maggiormente fissate: l’unico punto di domanda per Simone Inzaghi riguarda Alessandro Bastoni, che non è al 100% e dunque potrebbe lasciare il posto a Dimarco nel terzetto difensivo completato da Skriniar e De Vrij, con Handanovic che sarà il portiere. Sulle corsie laterali, la stagione ci ha ampiamente detto che i titolari designati sono Dumfries e Perisic: giocheranno quindi loro due, mentre in mezzo non mancherà la regia di Brozovic con Barella e Calhanoglu che agiranno ai suoi lati come mezzali. La coppia d’attacco si scrive da sola: Dzeko e Lautaro Martinez, a meno di improbabili improvvisazioni sul tema.

QUOTE E PRONOSTICO DELLA FINALE DI COPPA ITALIA

Cosa dicono i bookmaker per il pronostico sulla diretta Juventus Inter? Le quote fornite dall’agenzia Snai indicano i nerazzurri come squadra favorita: l’Inter gioca ufficialmente in trasferta, dunque per la sua vittoria dovrete puntare sul segno 2 e questo genererebbe una vincita pari a 2,25 volte quanto messo sul piatto. Il segno 1 per il successo della Juventus porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, mentre il segno X che identifica l’eventualità del pareggio ha un valore che equivale a 3,35 volte la vostra giocata.











