Diretta Juventus Inter Primavera/ Streaming video tv: big match di giornata!

DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA: E’ BIG MATCH

Juventus Inter Primavera, in diretta sabato 26 febbraio alle ore 13:00 dallo Juventus Training Center, è il derby d’Italia valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri sono reduci dall’ampio successo conseguito in casa del Napoli, in cui si sono imposti con il punteggio di 0-5. La squadra allenata da Andrea Bonatti ha così riscattato la sconfitta casalinga subita nel precedente turno contro l’Atalanta. La Juventus Primavera è in quarta posizione con 34 punti, in piena zona playoff.

l’Inter arriva alla partita contro la Juventus, dopo aver battuto in casa il Bologna con il punteggio di 1-0. La compagine allenata da Cristian Chivu, ha riscattato quindi il periodo negativo che stava vivendo, con due sconfitte e un pareggio nelle precedenti tre partite giocate. I nerazzurri sono quinti in classifica con 32 punti, due in meno rispetto alla Juventus che affronterà nella gara odierna. Nella partita di andata, disputata lo scorso settembre, i bianconeri si sono imposti sull’Inter con il punteggio di 0-2.

DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Juventus Inter Primavera, le quali si affronteranno nel derby d’Italia valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Andrea Bonatti, tecnico dei bianconeri, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-4-2. Ecco la probabile formazione titolare della Juventus: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dovrebbe rispondere disponendo i ragazzi a sua disposizione con un 4-3-1-2 di partenza. Questa la probabile formazione titolare nerazzurra, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel derby d’Italia Primavera che giocherà sul campo della Juventus: Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Matjaz, Carboni; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Peschetola; Abiuso, Jurgens.



