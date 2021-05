Diretta Juventus Inter Primavera/ Streaming video tv: sempre affascinante

DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA: GRANDE SFIDA!

Juventus Inter Primavera, in diretta alle ore 19.00 di stasera, sabato 29 maggio 2021, sarà il big-match di lusso della ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1 e non soltanto perché il derby d’Italia è sempre stuzzicante, a qualsiasi livello si disputi. Uno sguardo alla classifica è più che sufficiente per illustrare l’importanza della diretta di Juventus Inter Primavera: i nerazzurri sono infatti capolista a quota 49 punti, ma la prima inseguitrice dell’Inter in classifica è proprio la Juventus, che occupa la seconda posizione della Primavera 1 a quota 47 punti.

L’Inter Primavera arriva dalla vittoria nel derby contro il Milan di mercoledì e vorrà completare una settimana che diventerebbe memorabile con un colpaccio in casa della Juventus, che però arriva dal canto suo dalla vittoria per 0-2 a Bologna e cerca appunto il sorpasso che ribalterebbe la situazione. Di conseguenza oggi tutto è possibile: una fuga dei nerazzurri verso il primo posto finale, un pareggio che manterebbe le distanze e un sorpasso in vetta da parte della Juventus. L’attesa è già molto grande: che cosa succederà in Juventus Inter Primavera?

DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Scopriamo naturalmente anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Inter Primavera. Per i padroni di casa bianconeri disegniamo un modulo 4-2-3-1 con Garofani in porta; difesa a quattro formata da Leo, Riccio, De Winter e Ntenda; coppia in mediana con Omic e Miretti; sulla trequarti potrebbero agire invece Soulé, Sekulov e Iling in appoggio alla prima punta Chibozo. La replica della capolista nerazzurra si potrebbe concretizzare nel seguente modulo 3-5-2: Sottini, Hoti e Moretti nella retroguardia a tre davanti al portiere Stankovic; a centrocampo folta linea a cinque con Zanotti, Wieser, Casadei, Sangalli e Vezzoni da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco nerazzurro, che potrebbe vedere Oristanio al fianco di Satriano.

