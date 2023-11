DIRETTA/ Juventus Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Thuram sfiora di testa (26 novembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS INTER (RISULTATO LIVE 0-0): THURAM SFIORA DI TESTA

La 251^ edizione del Derby d’Italia tra Juventus e Inter comincia con i due capitani, Rabiot e Lautaro Martínez, che leggono un accorato appello per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza contro le donne. La parola passa poi al campo con i nerazzurri che al 4’ conquistano un calcio di punizione per l’intervento fallloso di Rugani su Dumfries. Dimarco prolunga per Thuram che sfiora soltanto il pallone bloccato agevolmente da Szczęsny. I bianconeri rispondono con Chiesa che si lancia sulla corsia di sinistra ma viene fermato proprio dall’esterno olandese tra le proteste del pubblico che chiedeva il fischio dell’arbitro Guida. Si continua a giocare sul punteggio di 0-0 con le due squadre che oggi si contendono il primato in classifica. {agg. di Stefano Belli}

JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa tredicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus Inter è decisamente quella più interessante del tredicesimo turno di serie A. Il famoso derby d’Italia andrà in scena alle 20:45 e vedrà scontrarsi le prime due della classe. Juventus a quota 29 con 19 gol realizzati e soltanto 7 subiti. Bianconeri che rappresentano la seconda difesa meno battuta dell’intero campionato sotto solamente proprio la formazione milanese che ne ha subito uno meno. Due formazioni che fanno della difesa il proprio piatto forte. Inter che oltre a rappresentare la migliore difesa di questo campionato si certifica anche in zona offensiva con 29 gol realizzati. Capolista Inter che detiene il primato sia nei gol realizzati che in quelli subiti. Dei 29 gol fatti ben 12 portano la firma dell’attaccante argentino Lautaro Martinez. Segue con 5 reti il turco Hakan Calhanoglu. In casa Juventus da segnalare la presenza a quota quattro reti di Federico Chiesa, fresco di doppietta nella sfida con la nazionale italiana contro la Macedonia. Cerca il gol Dusan Vlahovic, che ormai manca dal 16 settembre contro la Lazio. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Juventus Inter, poi la partita comincia! JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro (Marco Genduso)

DIRETTA JUVENTUS INTER: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Juventus Inter valgono da soli il prezzo dello spettacolo. I precedenti tra queste due squadre sono 236 con 109 vittorie bianconere, 69 successi nerazzurri e 58 pareggi. Nel 2023 la gara si è giocata tre volte tra campionato e Coppa Italia con il primo atto che è andato alla Juve, gol di Kostic. In occasione della semifinale del torneo, all’andata segno X con Cuadrado da una parte, ora pronto ad affrontare il derby da interista, e Lukaku dall’altro in una gara dalle mille emozioni con i cartellini rossi sventolati da Massa a Lukaku, Cuadrado e Handanovic.

DIRETTA JUVENTUS INTER: PER IL PRIMATO

Juventus Inter, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La Juventus è determinata a riscattare una stagione particolarmente difficile, caratterizzata dai 10 punti di penalizzazione che hanno relegato il club al settimo posto in classifica. L’obiettivo principale per i bianconeri è il ritorno in Champions League, con Massimiliano Allegri confermato sulla panchina. L’inizio di stagione è stato positivo, con 29 punti conquistati nelle prime dodici giornate, piazzandosi al secondo posto a soli due punti dalla vetta occupata dall’Inter. Nell’ultimo turno, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro il Cagliari.

L’Inter, dal canto suo, ha avviato la stagione con l’ambizione di conquistare il titolo, che significherebbe la tanto desiderata seconda stella, essendo il ventesimo scudetto. La squadra di Inzaghi ha subito una vera rivoluzione sul mercato e sta dimostrando solidità in campo, attualmente al primo posto in classifica con 31 punti, con un margine di due punti sulla Juventus e otto sul Milan. Nell’ultimo turno, l’Inter ha registrato una vittoria per 2-0 in casa contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Le probabili formazioni della diretta Juventus Inter, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

JUVENTUS INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











