Diretta Juventus Inter/ Streaming video Rai: bianconeri in vantaggio (Coppa Italia)

DIRETTA JUVENTUS INTER: I BIANCONERI PARTONO IN VANTAGGIO

Juventus Inter, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si gioca alle ore 20:45 di martedì 9 febbraio: la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021 arriva a soli sette giorni dal primo atto di questa sfida, che ha consegnato un 2-1 esterno in favore dei bianconeri. La doppietta di Cristiano Ronaldo dopo l’acuto di Lautaro Martinez pone dunque in vantaggio la squadra di Andrea Pirlo, che adesso può permettersi di perdere con un gol di scarto e volare verso quella che sarebbe la sesta finale nelle ultime sette stagioni. Una Juventus in crescita: grazie al 2-0 sulla Roma si è presa il terzo posto nella classifica del campionato e potrebbe farsi ancora più sotto alle milanesi, dovendo recuperare contro il Napoli.

L’Inter comunque sta bene, e lo ha dimostrato vincendo sul campo della Fiorentina riuscendo a mantenersi in quota scudetto e tenendo a distanza proprio la Vecchia Signora; si presenta all’Allianz Stadium senza un paio di pedine importanti ma, come ha già dimostrato in Serie A qualche settimana fa, ha tutto per ribaltare la semifinale e passare il turno. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Juventus Inter, intanto possiamo fare una rapida analisi circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter sarà disponibile in chiaro per tutti, perché l'appuntamento con le partite di Coppa Italia è sempre sulla televisione di stato: in questo caso dunque dovrete selezionare il canale Rai Uno (disponibile in alta definizione) e in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla semifinale di ritorno anche in diretta streaming video, con l'ausilio di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone e visitando il sito o l'app ufficiali di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Per la diretta di Juventus Inter Pirlo punta sempre sul 4-4-2, cambiando qualche pedina rispetto a sabato: in porta avremo Buffon come sempre in Coppa Italia, davanti a lui potrebbero esserci De Ligt e Demiral con Cuadrado che si riprende la maglia a destra e Danilo che scalerebbe nuovamente a sinistra. In mediana torna Bentancur, che farà coppia con Arthur; McKennie è favorito per giocare a destra, sull’altro versante il ballottaggio riguarda Ramsey e Federico Chiesa ma eventualmente anche Kulusevski, qualora in attacco Pirlo decida di confermare il tandem formato da Cristiano Ronaldo (sicuro titolare) e Morata, che invece va per la panchina.

Antonio Conte ritrova Hakimi e Romelu Lukaku: il marocchino sarà impiegato come esterno destro, il belga farà coppia con Lautaro Martinez in un attacco che perde Alexis Sanchez. Il cileno è squalificato, al pari del connazionale Arturo Vidal: al posto del grande ex dovrebbe esserci uno tra Gagliardini ed Eriksen, nella seconda ipotesi avremo un doppio playmaker con l’inserimento di Brozovic. Confermatissimo Barella, a sinistra se la giocano Ashley Young, Darmian e Perisic; in difesa si va verso il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni che proteggeranno il portiere sloveno Handanovic, che non riposa letteralmente mai.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Juventus Inter, quindi andiamo a vedere cosa prevedono le quote di questo bookmaker per la semifinale di ritorno in Coppa Italia. la squadra favorita è quella bianconera, ma in uno scenario di grande equilibrio: il segno 1 per la vittoria interna vi farebbe guadagnare 2,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica il successo nerazzurro porta in dote una vincita corrispondente a 2,80 volte la puntata. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,45 volte l’importo che avrete investito.



