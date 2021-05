Diretta Juventus Inter/ Streaming video tv: è l’ultima chiamata per Pirlo! (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS INTER: DECISIVA PER PIRLO!

Juventus Inter sarà in diretta dall’Allianz Stadium, alle ore 18:00 di sabato 15 maggio: in uno degli anticipi della 37^ giornata di Serie A 2020-2021 i bianconeri vanno a caccia del miracolo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Vincendo sul campo del Sassuolo si sono mantenuti in corsa, dovendo recuperare un punto al Napoli (ma sono 2 per la sfida diretta) e 3 (dunque 4) ad Atalanta e Milan: difficile, considerando che le avversarie dirette adesso stanno volando e che Andrea Pirlo ha perso punti pesantissimi lungo la strada, così come il fatto che l’Inter è sì tranquilla ma considera questa partita molto importante.

Antonio Conte vuole ovviamente vincere entrambe le sfide contro la sua ex squadra, e prendersi i 3 punti nello stadio in cui ha vinto tre scudetti sarebbe di grande impatto; intanto la squadra campione d’Italia ha battuto anche la Roma, dimostrando che pur con una formazione rimaneggiata non ha intenzione di smettere la corsa (e questo lo sapevamo). Dunque, vedremo quello che succederà nella diretta di Juventus Inter; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questo derby d’Italia.

DIRETTA JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: la partita dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento che dovranno accedere al loro decoder, o in alternativa potranno seguire questo match con il servizio di diretta streaming video. Il quale non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone così da utilizzare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Ancora tutti a disposizione di Pirlo per Juventus Inter: rispetto a mercoledì sera Szczesny dovrebbe tornare titolare, e come lui forse Chiellini a prendere il posto di Bonucci o De Ligt. Cuadrado giocherà esterno di centrocampo, con Danilo alle sue spalle e Alex Sandro che agirà come terzino sinistro; conferma per Federico Chiesa da laterale a sinistra in mediana, conferma possibile per Arthur e Rabiot in mezzo anche se Bentancur spinge per essere titolare. Davanti, possibile che si punti ancora su Dybala e Cristiano Ronaldo: entrambi hanno raggiunto quota 100 gol con la Juventus tre giorni fa. Potrebbe cambiare anche l’Inter, presentando la formazione migliore: torna Handanovic tra i pali, tornano De Vrij e Alessandro Bastoni che completano la difesa con Skriniar, si rivede Hakimi come laterale destro mentre sull’altro versante potrebbe essere confermato Perisic. In mezzo al campo avremo la regia di Brozovic, sarà ancora titolare Barella e tornerà a giocare dal primo minuto Eriksen; da valutare Lautaro Martinez dopo la polemica con Conte, eventualmente al fianco di Romelu Lukaku ci sarà ancora Alexis Sanchez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Juventus Inter: vediamo subito cosa ci dicono le quote ufficiali per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita pari a 2,15 volte quanto puntato; il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,65 volte l’importo investito, infine questo bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 3,05 volte la giocata per il segno 2, che regola il successo della formazione ospite.



