Diretta/ Juventus Inter streaming video tv: il derby d’Italia (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS INTER: ALLEGRI VUOLE TOGLIERSI UNA SODDISFAZIONE…

Juventus Inter, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie 2022-2023. Un derby d’Italia importantissimo per continuare la rincorsa alle prime posizioni per due squadre che sin qui hanno deluso.

Diretta/ Roma Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: Abraham titolare, si gioca!

La Juventus è situata al settimo posto con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. I bianconeri sono reduci da tre vittorie di fila, l’ultima per 0-1 contro il Lecce. Non se la passa tanto meglio l’Inter, situata al sesto posto con 24 punti, raccolti grazie a otto vittorie e quattro sconfitte. Striscia vincente anche per il Biscione, con quattro successi di fila, l’ultimo per 3-0 contro la Sampdoria.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: sorridono Monza e Fiorentina!

COME VEDERE LA PARTITA JUVENTUS INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Juventus Inter non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Juventus Inter sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Sampdoria Fiorentina (risultato finale 0-2): Viola, tris in trasferta

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Allegri e Inzaghi alle prese con i classici ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus Inter. I bianconeri dovranno fare i conti con assenze piuttosto pesanti: oltre ai lungodegenti Kaio Jorge, Pogba, Akè, De Sciglio e Iling-Junior, out Paredes, McKennie e Kean. Torna Vlahovic, che però parte dalla panchina. Vecchia Signora in campo con il 3-5-2: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik. Due assenze importanti anche per l’Inter, priva di Lukaku e D’Ambrosio. Inzaghi opta per il consueto 3-5-2: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Inter vedono favorita la formazione nerazzurra. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Juventus è a 3,10, il pareggio è a 3,30, mentre il successo dell’Inter è a 2,35. Molto equilibrate le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,90. Più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.











© RIPRODUZIONE RISERVATA