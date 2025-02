DIRETTA JUVENTUS INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il derby d’Italia inizia, la diretta Juventus Inter riporta alla memoria il clamoroso 4-4 della partita d’andata, che indica due difficoltà stagionali: per la Juventus di Thiago Motta i troppi pareggi, per l’Inter di Simone Inzaghi invece le difficoltà negli scontri diretti, anche quando probabilmente avrebbe meritato il successo. Volendo confrontare bianconeri e nerazzurri, in difesa ci sono rendimenti quasi identici, con 21 gol al passivo della Juventus e 23 per l’Inter, che però in compenso ha segnato la bellezza di 17 gol in più, 58 contro 41. Il trend recente ci dice che la Juventus arriva da due vittorie consecutive, come non le riusciva dal 2 e 9 novembre, cioè ormai tre mesi fa, mentre l’Inter nel nuovo anno ha quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Tutto questo però conta fino a un certo punto quando arriviamo alle soglie di quella che è un po’ la “madre” di tutte le partite, allora cediamo lo spazio alla diretta Juventus Inter! JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; K. Thuram, Koopmeiners; F. Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS INTER: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV PER COME VEDERLA

E’ DAZN a detenere l’esclusiva per la messa in onda della diretta Juventus Inter. Puoi vedere il derby d’Italia in streaming sull’applicazione ufficiale oppure, se sei iscritto pure a Sky, potrai usufruire dei servizi offerti da Sky Go e sul televisore al canale Zona Dazn 214.

JUVENTUS INTER, UNA SCONFITTA COSTEREBBE CARO AD ENTRAMBE

Domenica 16 febbraio 2025 si chiude con la diretta Juventus Inter alle ore 20:45. Presso l’Allianz Stadium di Torino si va in campo per un derby d’Italia molto importante vista la situazione di classifica per entrambe le compagini. La Vecchia Signora, che viene dalla vittoria in trasferta sul Como ed avendo battuto in settimana anche il PSV di Eindhoven tra le mura amiche, occupa la quinta posizione solitaria con i suoi quarantatre punti ed ha la possibilità di scavalcare la Lazio, distante solo due lunghezze. Dietro ai bianconeri c’è per la Fiorentina che, dopo esser stata scavalcata avendo perso proprio contro i nerazzurri, è pronta a sfruttare ogni occasione per un eventuale contro sorpasso.

Anche l’Inter mira a prendere il posto di chi le sta davanti ed in questo caso si tratterebbe di detronizzare il Napoli. I lombardi sono separati per un solo punto dai campani ed aggiungere un successo ai cinquantaquattro punti già posseduti significherebbe aumentare la pressione nella corsa allo Scudetto. Avendo pareggiato nel derby e sconfitti nel recupero con i viola, mister Inzaghi ed i suoi uomini si sono subito riscattati vendicandosi dei toscani a San Siro. D’ora in poi non sono ammessi ulteriori passi falsi su entrambi i fronti per il resto della stagione che rimane da disputare.

JUVENTUS INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nessuno dei due tecnici dovrà fare i conti con giocatori squalificati nelle probabili formazioni della diretta Juventus Inter. Mister Motta, ancora orfano degli infortunati Bremer, Cabal, Cambiaso, Kalulu e Milik, dovrebbe essere orientato sul 4-2-3-1 con Di Gregorio, Savona, Gatti, Veiga, Kelly, Thuram, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz e Kolo Muani. Mister Inzaghi, privo invece di Arnautovic, Correa, Di Gennaro e forse Thuram, non di discosterà dal 3-5-2 impiegando Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro e Taremi.

DIRETTA JUVENTUS INTER, LE QUOTE

I bookmakers hanno emesso le quote relative al pronostico per l’esito finale della diretta Juventus Inter. Si può evidenziare quale squadra dovrebbe aggiudicarsi il bottino in palio? Secondo per esempio quanto fornito da un’agenzia importante come Snai, i nerazzurri dovrebbero essere i vincitori della contesa fornendo 2.25 per il 2. La vittoria bianconera e quindi l’1 è invece quotata a 3.40 mentre una via di mezzo è rappresentata dal pareggio, con l’x fissato appunto a 3.00.