DIRETTA JUVENTUS INTER/ Video streaming tv: solo in Coppa Italia ci sono 34 incroci

DIRETTA JUVENTUS INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Inter naturalmente è ricchissima di storia anche solo limitandoci ai precedenti in Coppa Italia, che sono ben 34 con un bilancio che vede in vantaggio la Juventus grazie a sedici vittorie a fronte di undici successi per l’Inter, mentre i pareggi sono evidentemente sette. Bisogna chiaramente citare subito la finale della scorsa edizione, giocata a Roma mercoledì 11 maggio 2022 e vinta dall’Inter per 4-2 ai tempi supplementari grazie ai gol di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu e alla doppietta di Ivan Perisic nei supplementari, mentre per la Juventus avevano segnato Alex Sandro e Dusan Vlahovic.

Questa sarà addirittura la terza edizione consecutiva in cui Juventus e Inter si incrociano in Coppa Italia, nel 2021 era stato in semifinale come adesso e aveva avuto la meglio la Juventus, con vittoria per 1-2 a San Siro e pareggio 0-0 al ritorno allo Stadium. Nel Terzo Millennio, la Juventus ha avuto la meglio anche nelle semifinali del 2004 e del 2016, mentre i quarti sono molto più favorevoli all’Inter, che in questo turno ha eliminato la Juventus nel 2008 e nel 2010. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia e trasmette sulla sua rete ammiraglia il match di Torino, inoltre ci sarà anche la trasmissione in diretta streaming video di Juventus Inter, tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

JUVENTUS INTER: PRIMO ATTO IN COPPA ITALIA!

Juventus Inter, in diretta naturalmente dall’Allianz Stadium di Torino, sarà il super derby d’Italia che sarà valido come partita d’andata di questa semifinale della Coppa Italia 2022-2023 alle ore 21.00 di questa sera, martedì 4 aprile 2023. È già molto alta l’attesa per la diretta di Juventus Inter, innanzitutto perché l’enorme rivalità rende sempre speciale ogni incrocio tra bianconeri e nerazzurri, specie dopo solo un paio di settimane dall’ultimo appuntamento in campionato, con forti polemiche nerazzurre circa la regolarità del gol di Kostic che ha dato la vittoria alla Juventus a San Siro, facendo il bis del successo già colto a novembre qui allo Stadium.

La Coppa Italia inoltre arriva in un periodo fittissimo di impegni, perché l’Inter è ancora in corsa in Champions League e la Juventus invece in Europa League, per entrambe aprile sarà un mese da nove partite in 30 giorni, di cui questa è la seconda e il ritorno sarà la penultima. L’Inter nei quarti di finale ha vinto il derby lombardo contro l’Atalanta a fine gennaio, un paio di giorni più tardi la Juventus rispose vincendo contro la Lazio per comporre il derby d’Italia nella metà senza alcun dubbio più difficile del tabellone della Coppa Italia. Non serve aggiungere altro: le emozioni sono assicurate come sempre, non si può perdere la diretta di Juventus Inter…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni della diretta di Juventus Inter. Per Massimiliano Allegri schieriamo il 3-5-2 con il trio brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti al portiere Szczesny; a centrocampo poi ipotizziamo Cuadrado esterno destro, Locatelli in cabina di regia affiancato dalle due mezzali che saranno Rabiot e uno tra Fagioli e Miretti, infine a sinistra giocherà Kostic; quanto alla coppia d’attacco, dovrebbero essere Vlahovic e Di Maria i due titolari della Juventus là davanti.

La risposta dell’Inter di Simone Inzaghi sarà con uno speculare 3-5-2 nel quale davanti ad Onana dovrebbero giocare Darmian, Acerbi e Bastoni nella difesa a tre, con De Vrij possibile alternativa; a centrocampo ecco Dumfries a destra, poi l’infortunio di Calhanoglu impone naturalmente l’assetto con Brozovic regista più le mezzali Barella e Mkhitaryan, infine a sinistra è ancora favorito Gosens a causa dei recenti acciacchi di Dimarco. In attacco ecco Lautaro Martinez, affiancato da uno fra Lukaku e Dzeko, che sono ancora in ballottaggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Juventus Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti nel derby d’Italia casalingo e il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di pareggio oppure fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno 2, naturalmente qualora fosse l’Inter a vincere allo Stadium.











