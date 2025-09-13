Diretta Juventus Inter streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby d'Italia, per la 3^ giornata di Serie A.

DIRETTA JUVENTUS INTER (RISULTATO 1-0): AZIONE SUPER PER IL VANTAGGIO BIANCONERO

Partenza vivace dell’Inter che al 4’ va subito vicino al gol con Barella: il centrocampista azzurro calcia al volo, ma il pallone sfiora il palo. La Juventus replica al 13’: errore grossolano di Calhanoglu, Yildiz intercetta e serve in profondità Kalulu, sul quale Carlos Augusto è provvidenziale nella chiusura. Sul prosieguo Vlahovic prova la conclusione, ma Acerbi devia in corner. La pressione bianconera aumenta e proprio dal calcio d’angolo nasce il vantaggio della squadra di Tudor. Azione costruita con precisione chirurgica: Bremer, defilato, mette un cross al volo che trova Kelly pronto ad anticipare Akanji e a battere Sommer con un piatto preciso nell’angolino. La gara si accende dopo il gol, con l’Inter che reagisce: Carlos Augusto cerca il cross basso, ma Gatti interviene tempestivamente e allontana. (agg. di Fabio Belli)

Il derby d’Italia è alle porte e allora non poteva mancare il nostro angolo delle statistiche per capire chi nella diretta Juventus Inter tra i bianconeri e i nerazzurri potrà vantarsi o meno dei tre punti alla fine di questa ora e mezza di gioco. Numeri da vertice. I bianconeri segnano circa 1,5 gol a partita e concedono appena 0,8 gol aspettati, ma fino a questo momento non hanno subito nessuna rete, confermando una solidità difensiva che resta il marchio di fabbrica della squadra torinese.

L’Inter, però, è tra le squadre più complete: oltre 1,7 gol segnati di media con un xG che spesso supera il 2, ma una difesa che invece concede un gol e mezzo a partita. Ne nasce una sfida tra due formazioni che concedono poco e sanno colpire con cinismo: la Juventus punge quando ha spazio, l’Inter produce un volume offensivo più alto e mantiene un equilibrio in tutte le zone del campo. Non vediamo l’ora di commentare insieme a voi questo match, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro solito commento live!

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic. A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal. Allenatore: Igor Tudor. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. (agg. Gianmarco Mannara)

Finalmente la diretta Juventus Inter, o per meglio dire già questo appuntamento: il derby d’Italia, alle ore 18:00 di sabato 13 settembre, vale per la terza giornata di Serie A 2025-2026 e dunque arriva molto presto, troppo per essere realmente indicativo e per di più dopo la sosta, con tanti calciatori impegnati nelle nazionali.

Tuttavia è pur sempre Juventus Inter, un grande spettacolo che per esempio un anno fa ci aveva offerto uno straordinario 4-4 a San Siro; ora le due squadre ci arrivano in momenti diversi, perché i bianconeri hanno vinto entrambe le partite e non hanno ancora subito gol, per un inizio assolutamente positivo.

L’Inter invece prima della pausa ha incredibilmente perso in casa contro l’Udinese: è chiaro che Cristian Chivu debba ancora trovare la giusta quadratura del cerchio e che dopo il ciclo di Simone Inzaghi mantenere un certo livello nella squadra nerazzurra sia tutt’altro che semplice.

Le premesse comunque ci sono, anche per quanto riguarda il confermato Igor Tudor; aspettiamo allora che la diretta Juventus Inter ci faccia compagnia, intanto come sempre possiamo fare la nostra rapida carrellata sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare nel derby d’Italia, quindi analizziamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni per l’Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Igor Tudor ha perso Francisco Conceiçao, che non dovrebbe esserci nella diretta Juventus Inter; difficile vedere in campo i nuovi acquisti dal primo minuto, quindi Koopmeiners è favorito per affiancare Yildiz sulla trequarti mentre Vlahovic dovrebbe partire ancora dalla panchina, mantenendo anche la cabala con David invece titolare. Locatelli e Khéphren Thuram agiscono in mediana, poi Tudor di fatto conferma lo schieramento con Kalulu da laterale destro mandando uno tra Joao Mario e Cambiaso (favorito) a sinistra, in difesa invece ecco la linea formata da Gatti, Bremer e Kelly a protezione del portiere, ed ex, Di Gregorio.

Tutti a disposizione di Chivu che dunque può impostare il suo 3-5-2 nel migliore dei modi: c’è il dubbio tra Bisseck e l’ultimo arrivato Akanji in una difesa che sarà completata da Acerbi e Alessandro Bastoni (con Sommer ovviamente in porta), ma c’è anche il solito ballottaggio in mezzo con Sucic che è favorito su Mkhitaryan e dunque dovrebbe essere la mezzala sul centrosinistra, con Calhanoglu in cabina di regia e Barella sul centrodestra. Dumfries e Dimarco senza alcuna discussione opereranno dalle corsie laterali; davanti invece rischia Lautaro Martinez, non al top della condizione, con Marcus Thuram può giocare Francesco Pio Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE JUVENTUS INTER

È interessantissimo valutare anche le quote Snai sulla diretta Juventus Inter, situazione ovviamente di grande equilibrio ma con i bianconeri leggermente favoriti, visto che il segno 1 per la loro vittoria vale 2,60 volte la posta in palio mentre il segno 2 per il successo dei nerazzurri vi permetterebbe di vincere una somma pari a 2,90 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un guadagno corrispondente a 2,95 volte l’importo investito.