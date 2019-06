Diretta Juventus Inter U16/ Streaming video e tv: finale anticipata tra big

Juventus Inter Under 16, in diretta dal Mazzola di Santarcangelo di Romagna, mercoledì 12 giugno, alle ore 20:30, sarà una delle due semifinali del campionato Under 16. La Juventus nei quarti di finale ha battuto l’Atalanta, trionfando per 5-1 all’andata e limitando i bergamaschi nel 2-2 della gara di ritorno. L’Inter ha strappato il pass per la final four grazie al doppio pareggio, prima 3-3 e poi 1-1, contro il Milan nel derby. L’altra semifinale, invece, vedrà di fronte Empoli e Benevento. La finale è in programma sabato 15 giugno, alle ore 20:30, sul manto erboso del “Benelli” di Ravenna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Juventus Inter Under 16 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e sui siti ufficiali dei due club saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER UNDER 16

Le probabili formazioni di Juventus Inter U16, seconda semifinale del campionato Under 16. I bianconeri saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Beruatto e scenderanno in campo con Senko; Mulazzi, Fiumanò, Saio, Turicchia; Pisapia, Salducco, Miretti; Giorgi, Bonetti, Chibozo. Risponderà l’Inter allenata da Gabriele Bonacina con un 4-4-2 schierato con Priori, Chierichetti, Peruchetti, De Milato, Redondi, Cepele, Fabbian, Pucci, Sabia, Ballabio, Politi.





