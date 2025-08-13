Diretta Juventus Juventus Next Gen streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole all'Allianz Stadium.

DIRETTA JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN (RISULTATO 2-0): VLAHOVIC RADDOPPIA!

Inizia l’amichevole tra Juventus e Juventus Next Generation. Kelly la mette in mezzo, Miretti non ci arriva per un soffio. Azione personale di Pedro Felipe che la mette in mezzo, grandissima chiusura di Kelly. Douglas Luiz, Juventus in vantaggio! Tiro da fuori area del brasiliano respinto da Mangiapoco, Kostic la rimette in mezzo con il brasiliano che sigla da due passi. Vlahovic! Raddoppia la Juventus! Assist di Douglas Luiz con il serbo che sigla da pochi passi. Problemi al flessore per Miretti che deve lasciare il campo. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per la diretta Juventus Juventus Next Gen non ci sarà un appuntamento sulla nostra tv, ma potrete seguire la partita amichevole – se abbonati – in diretta streaming video su DAZN.

SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Juventus Juventus Next Gen, appuntamento in famiglia ma anche tradizionale per i bianconeri: è un’amichevole che richiama la storia della Vecchia Signora, perché il test in famiglia un tempo si giocava contro la Primavera ed era stabilmente organizzato a Villar Perosa, il paese degli Agnelli, un’occasione perché l’Avvocato potesse ammirare da vicino e in prima persona la squadra che avrebbe poi iniziato la stagione. Con il tempo, e la scomparsa di Gianni Agnelli, questa amichevole ha forse perso fascino ma, come detto, resta appunto un appuntamento classico.

Oggi la Juventus lo gioca contro la sua Under 23, che è stata creata nel 2018 e in sette stagioni ha già saputo vincere la Coppa Italia Serie C e qualificarsi in più di un’occasione alla fase nazionale dei playoff; prima di dare la parola al match possiamo aggiungere che più di una volta l’amichevole non si è nemmeno conclusa per la pacifica invasione dei tifosi, anche questo evento tradizionale pur se all’Allianz Stadium sarà certamente più complicato. Adesso però tocca lasciare la parola al campo perché ci siamo davvero: la diretta Juventus Juventus Next Gen sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN: APPUNTAMENTO CLASSICO!

Presentiamo la diretta Juventus Juventus Next Gen, che è in programma alle ore 18:30 di mercoledì 13 agosto 2025: un’amichevole in famiglia tradizionale per i bianconeri, che la disputano all’Allianz Stadium e, dalla creazione della seconda squadra, hanno “accantonato” la Primavera per alzare la posta.

Reduce dalla bella vittoria contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna dunque in campo per proseguire la preparazione verso l’ormai imminente campionato: sono arrivate buone indicazioni per Igor Tudor ma la sensazione è che la rosa bianconera sia ancora da rifinire e completare.

Dall’altra parte una Juventus Next Gen che tornerà nel girone B di Serie C e, dopo la straordinaria rimonta che ha portato in dote la partecipazione ai playoff (non per la prima volta, per lui e il club), la squadra è stata affidata ancora a Massimo Brambilla che proverà ancor a migliorarsi.

Inevitabilmente comunque, nella diretta Juventus Juventus Next Gen gli occhi saranno puntati in maniera particolare su Tudor e i suoi ragazzi, e allora aspettando che arrivi il calcio d’inizio dell’amichevole possiamo provare a fare qualche rapida considerazione sulle scelte dell’allenatore croato, detto che come sempre ci sarà la rotazione di tutti gli effettivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN

Le amichevoli estive ci dicono che Tudor sembra avere le idee abbastanza chiare, nella diretta Juventus Juventus Next Gen vedremo ancora il 3-4-2-1 e, se dovessimo pensare alla potenziale formazione titolare, dovremmo parlare di Di Gregorio coperto da Bremer, ormai tornato quasi a pieno regime, con la collaborazione di Gatti e Kelly (o Rugani, ma in difesa bisognerà forse ancora intervenire) mentre le corsie laterali, naturalmente a centrocampo, sarebbero presidiate da Joao Mario, arrivato al posto del connazionale Alberto Costa, e Cambiaso autore di una doppietta contro il Borussia Dortmund.

Per quanto riguarda la coppia centrale in mediana, Khéphrén Thuram è ovviamente l’intoccabile e come partner al momento la spunta Locatelli, ma occhio alla possibilità che Koopmeiners sia stabilmente arretrato nel settore nevralgico anche perché lo stesso Tudor si è espresso su Douglas Luiz (comunque in uscita) parlandone più di un trequartista che di un mediano davanti alla difesa. Sia come sia, i due che andrebbero ad agire tra le linee restano Francisco Conceiçao e Yildiz, e anche qui forse la Juventus attende altro (il tanto chiacchierato Sancho?). Spazio poi a Jonathan David come centravanti, già inseritosi abbastanza bene nella nuova squadra.