Diretta/ Juventus Lazio (Primavera) streaming video e tv: bianconeri alla rincorsa

DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA: SFIDA DIVERTENTE!

Juventus Lazio, in diretta dallo Juventus Training Center, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Bianconeri alla rincorsa del vertice dopo l’ultima importante vittoria nel recupero di campionato contro l’Ascoli, 1-3 mercoledì scorso sul campo dei marchigiani. Passo in avanti che ha portato i bianconeri da soli al secondo posto in classifica, a -5 dalla Roma capolista ma con una partita in meno disputata rispetto ai giallorossi. La Juventus è ripartita comunque con 2 vittorie su 2 contro Sassuolo e appunto Ascoli e di questo dovrà tener conto una Lazio apparsa in difficoltà nell’ultima sfida casalinga contro il Milan. I biancazzurri hanno incassato uno 0-3 contro i rossoneri, restando al settimo posto ma ancora senza certezze di classifica in un torneo che tra la lunghissima sosta e i recuperi è ancora molto difficile da decifrare. I ragazzi di Menichini aspettano il recupero di Raul Moro, gioiello spagnolo dell’attacco, ma devono fare i conti con una difesa che al momento è la peggiore del campionato, con 16 gol incassati.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Lazio Primavera presso lo Juventus Training Center. I padroni di casa allenati da Andrea Bonatti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Novella, Adeagbo, Vavro, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Nimmermeer.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juventus Lazio Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.45 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 5.50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 4.25 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



