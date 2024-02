DIRETTA/ Juventus Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 febbraio 2024)

DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus Lazio Primavera ci consegna una partita tra due squadre in calo. I giovani bianconeri hanno perso a Empoli, dopo due vittorie consecutive: la Juventus non infila almeno tre gare senza sconfitte da inizio novembre, quando il successo di Roma contro i giallorossi aveva portato in dote la terza vittoria in serie, appena dopo il pareggio a reti bianche proprio sul campo della Lazio. In trasferta la Juventus Primavera ha vinto appena due volte in nove gare, perdendo in quattro occasioni: ha segnato 9 gol (esattamente uno a partita) subendone 15, l’attacco produce molto meno rispetto agli impegni casalinghi. La Lazio, che ha battuto i giovani bianconeri anche negli ottavi di Coppa Italia Primavera.

La squadra è stata in corsa per il primo posto in classifica fino alla netta sconfitta contro l’Inter (2-6); poi un altro ko, in casa contro il Cagliari, e il pareggio di Verona prima di tornare a festeggiare una vittoria. In generale dunque il passo è calato; in trasferta abbiamo tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte ma il successo manca ormai dal 21 ottobre, quando era stata battuta la Fiorentina. Era la seconda di tre vittorie esterne consecutive, tutte per 2-1; dal 4 novembre (contro la Sampdoria) due pareggi e altrettante sconfitte. Non resta ora che metterci comodi e lasciare che ogni valutazione sia offerta al terreno di gioco: ci siamo davvero, la diretta di Juventus Lazio Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Juventus Lazio Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA: BIANCONERI PER RISALIRE!

Juventus Lazio Primavera, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Esame importante per i biancazzurri che, dopo un periodo di flessione attraversato in questo inizio di 2024, hanno dato una scossa con la vittoria interna contro il Genoa riportandosi a -1 dal secondo posto in classifica, occupato da Torino e Roma.

Alla squadra allenata da Sanderra servirà una conferma sul difficile campo di una Juventus scivolata di nuovo fuori dalla zona play off dopo la brutta sconfitta contro l’Empoli. Un ko arrivato dopo due vittorie interne consecutive contro Inter e Lecce che avevano rilanciato il cammino della formazione bianconera, che in casa finora ha sicuramente saputo dare il meglio ma che dovrà sicuramente trovare una continuità diversa per puntare ai play off.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Lazio Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Magro; Zazza, Dutu, Petta, Milani; Di Tommaso, Bordon, Yordanov; Gonzalez, D`Agostini, Sanà Fernandes.

JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











