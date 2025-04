DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo per la diretta Juventus Lazio Primavera, ricordando che le due squadre si sono affrontate per due volte nel giro di tre giorni a gennaio, e in entrambi i casi a Formello è finita in parità. Con una differenza importante: negli ottavi di Coppa Italia si è chiaramente andati ai rigori, dove la parata di Riccardo Radu su Matteo Zazza, ottavo rigore della serie della Lazio, è valsa la qualificazione ai bianconeri.

DIRETTA/ Cagliari Genoa Primavera (risultato finale 0-0): un pareggio giusto! (19 aprile 2025)

In generale a Vinovo la Lazio è passata, sempre in un ottavo di Coppa Italia, nella stagione scorsa: curioso notare che per tre volte in quattro anni queste due squadre si siano incrociate nello stesso turno della competizione. Comunque, nel dicembre 2023 la rete decisiva l’aveva segnata Lorenzo D’Agostini; stesso risultato per l’ultima vittoria interna della Juventus Primavera, che aveva chiuso un periodo di oltre due anni segnato da quattro successi consecutivi, con una Lazio in calo che infatti ha anche conosciuto una delle due retrocessioni.

DIRETTA/ Inter Atalanta Primavera (risultato finale 0-1): Simonetto firma il colpaccio! (19 aprile 2025)

Affermazione bianconera timbrata da Leonardo Cerri al quarto d’ora di gioco, e così dopo aver citato qualche cenno storico legato alla partita possiamo finalmente tornare a occuparci dell’attualità e cioè di come andranno le cose in campo quest’oggi, possiamo finalmente accomodarci e dare spazio alla diretta Juventus Lazio Primavera che prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Juventus Lazio Primavera potrete farlo gratuitamente sul canale 60 di Sportitalia. Se invece preferite la diretta streaming allora avrete due possibilità cioè il sito o l’app.

DIRETTA/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato finale 3-1): è festa per la salvezza! (19 aprile 2025)

DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA, CI SI GIOCA I PLAYOFF

Una partita dal peso specifico clamoroso quella che andrà in scena a Vinovo. La diretta Juventus Lazio Primavera, in programma domenica 20 aprile 2025 alle ore 11:00, e vedrà la quinta in classifica ospitare l’ottava.

I bianconeri hanno individuato ormai la propria bestia nera nel Cagliari. Dopo il ko in Coppa Italia Primavera per 2-0, è arrivato anche il 2-1 subito in campionato. Le due gare sono state intervallate da tre vittorie di fila con Genoa, Cremonese e Atalanta.

La Lazio invece vive un periodo sicuramente più positivo di quello vissuto qualche settimana fa, quando erano arrivate le sconfitte con Monza e Verona. Ora i biancocelesti portano avanti una striscia positiva di tre partite di fila, due vittorie con Udinese e Inter e un pari contro l’Empoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA

La Juventus Primavera scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Radu in porta, difeso da Ventre, Martinez, Verde e Pagnucco. A centrocampo Boufandar e Ripani con Bilico, Crapisto e Merola come trequartisti. Unica punta Pugno.

La Lazio risponderà con il 4-3-3: Renzetti tra i pali, protetto da Zaza, F. Bordon, R. Bordon e Milani. Agiranno da mezzali Di Tommaso e Cristo con Nazzaro in cabina di regia. Tridente offensivo formato da Gelli, D’Agostini e Serra.