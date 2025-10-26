Tutte le informazioni sulla diretta Juventus Lazio, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni e possibile esito finale

DIRETTA JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

C’è molto da dire sulla storia che ci porterà fra pochi minuti idealmente in campo per la diretta Juventus Lazio Primavera: anche solo limitandoci ai dieci incontri più recenti, sicuramente può sorridere la Juventus, che conta infatti cinque vittorie (di cui una ai calci di rigore in Coppa Italia Primavera) a fronte di tre pareggi e due successi per la Lazio. Attenzione però: dal campionato 2023-2024 in poi l’unico successo dei bianconeri è arrivato appunto ai rigori, per il resto solamente pareggi o vittorie per la Lazio, curiosamente entrambe in trasferta.

Nello scorso campionato infatti ci fu un pareggio per 1-1 in casa della Lazio all’andata domenica 12 gennaio 2025, poi i biancocelesti si sono imposti per 1-3 al ritorno sul campo della Juventus domenica 20 aprile scorso. Insomma, il trend sorride ai capitolini, soprattutto lontano da casa: compito dei bianconeri sarà invertire la tendenza tornando a sorridere davanti al proprio pubblico nella diretta Juventus Lazio Primavera, via! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Juventus Lazio Primavera streaming video, come seguire la partita

La diretta Juventus Lazio del Campionato Primavera sarà uno dei big match della giornata e per questo alle 11.00 sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia che possiede i diritti di tutta la competizione, l’emittente sarà raggiungibile al canale 60 del digitale terrestre o in streaming sul sito sportitalia.it o sulla sua applicazione personale scaricabile su tutti i dispositivi.

Biancocelesti cercano il riscatto

Nella mattinata di oggi, domenica 26 ottobre 2025, andrà in scena la diretta Juventus Lazio del Campionato Primavera valida per la nona giornata e fondamentale per la posizione in classifica delle due squadre, i bianconeri infatti contro ogni pronostico sono nella parte bassa della classifica, quasi a ridosso della zona playout, più precisamente al quattordicesimo posto con soli 9 punti guadagnati, il periodo non è dei migliori e settimana scorsa è arrivato l’ennesimo pareggio 1-1 in casa del Monza, poco utile per la classifica.

Per i biancocelesti la situazione non è molto migliore visto che i punti conquistati sono solo 10 e la posizione in classifica è la dodicesima, lo stato di forma è però leggermente migliore nonostante nell’ultimo impegno stagionale è arrivata un’altra sconfitta 3-1 in casa del Cesena, una delle sorprese della competizione ma comunque la seconda classificata.

Formazioni Juventus Lazio Primavera, probabili ventidue in campo

Per l’importanza della diretta Juventus Lazio del Campionato Primavera li due tecnici sceglieranno sembra ombra di dubbio i migliori giocatori a loro disposizione e questo vorrà dire per Simone Padoin schierare un 4-2-3-1 con Huli tra i pali, Bamballi e Contarini come terzini con Rizzo e Verde a completare il reparto, Milia e Mazur davanti alla difesa, Finocchiaro e Leone esterni offensivi, Tiozzo Pagio trequartista alle spalle di Biggi unica punta. La risposta di Francesco Punzi invece vedrà un 3-5-2 con Bosi in porta, Ciucci, Bordon e Bordoni in difesa, Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli e Canali a centrocampo e in attacco la coppia Sulejmani e Cuzzarella.

Juventus Lazio Primavera, possibile esito finale

Per la diretta Juventus Lazio del Campionato Primavera non è facile trovare un certo risultato finale visto che le due squadre sembrerebbero equivalersi e soprattutto perché entrambe si trovano in un momento di difficoltà sia nei risultati che soprattutto nelle prestazioni messe in campo. I bianconeri stanno facendo fatica soprattutto in fase realizzativa dove invece i biancocelesti stanno riuscendo, al contrario però la squadra della capitale non sembra essere sempre in grado di limitare i gol subiti, caratteristica più presente nella squadra torinese.