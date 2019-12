Diretta Juventus Lazio/ Streaming video Rai: si assegna la Supercoppa Italiana!

Juventus Lazio sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, e si gioca domenica 22 dicembre 2019 alle ore 17.45 ora italiana presso il King Saud University Stadium di Riyad, sarà una sfida valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2019. Come spesso è avvenuto negli ultimi anni, la Supercoppa si gioca all’estero nel periodo natalizio, nei paesi arabi. L’anno scorso sempre in Arabia Saudita la Juventus ha battuto il Milan con un gol di Cristiano Ronaldo, quest’anno la Lazio proverà a strappare il trofeo ai bianconeri come riuscì a fare nel 2017, in un’emozionante finale allo stadio Olimpico di Roma, vinta 3-2 all’ultimo minuto. Esattamente come all’ultimo minuto la Lazio ha vinto l’ultima partita di campionato a Cagliari, strappando un successo nei minuti di recupero dopo essere stata lungamente in svantaggio. 8 vittorie consecutive per la squadra di Inzaghi, terza in classifica a -3 dall’Inter e a -6 dalla Juventus che ha anticipato la sfida di campionato in casa della Sampdoria, vincendo proprio grazie a un colpo di testa da extraterrestre di Cristiano Ronaldo. La Lazio invece recupererà a febbraio il match previsto contro il Verona. Juventus-Lazio è per la quinta volta la finale di Supercoppa Italiana: due successi per parte nei precedenti (Juventus 2013 e 2015, Lazio 1998 e 2017), con i bianconeri che hanno vinto 8 volte finora il trofeo nella loro storia, la Lazio invece 4 volte.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus Lazio, con la finale della Supercoppa Italiana 2019 che sarà trasmessa su Rai 1 in chiaro sul digitale terrestre; la finale sarà trasmessa anche via internet in diretta streaming video, collegandosi sul sito raiplay.it tramite pc o scaricando l’applicazione Rai Play tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Juventus Lazio, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 17.45 ora italiana presso il King Saud University Stadium di Riyad, sfida valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2019. La Juventus allenata da Maurizio Sarri sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala. Risponderà la Lazio guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Juventus Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.33. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA