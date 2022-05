DIRETTA JUVENTUS LAZIO/ Video streaming tv: sono tanti i precedenti significativi

DIRETTA JUVENTUS LAZIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Lazio ci porta in dote parecchi precedenti: va detto di questa partita che dal 2014 in avanti è stata una sorta di costante tra finali di Coppa Italia e incroci in Supercoppa. Per esempio Maurizio Sarri, che oggi è l’allenatore dei biancocelesti, contro la Lazio ha perso per 3-1 la Supercoppa quando era il tecnico della Juventus; a vincere la Supercoppa contro l’aquila capitolina era stato Massimiliano Allegri, che nel 2015 aveva trovato i gol dei nuovi acquisti Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Lo stesso tecnico livornese però due anni dopo aveva perso il trofeo, battuto dal gol di Alessandro Murgia all’ultimo respiro, dopo che la Joya con due gol in rapida sequenza aveva risposto alla doppietta di Ciro Immobile; a questo scenario naturalmente vanno aggiunte le due finali di Coppa Italia giocate nel 2015 e 2017 ed entrambe vinte dalla Juventus.

La prima ai tempi supplementari, con la rete decisiva di Alessandro Matri che era tornato per sei mesi dopo i fasti dell’era Antonio Conte; la seconda ottenuta dalla Vecchia Signora in modo netto, con i gol di Dani Alves e Leonardo Bonucci. Due Juventus Lazio invece sono valse scudetti: nel 2000 il gol di testa di Diego Simeone, a Torino ma al Delle Alpi, aveva dato il via a una rimonta pazzesca dei biancocelesti (da -9) culminata nel nubifragio di Perugia, nel 2012 la punizione di Alessandro Del Piero (dopo le reti di Simone Pepe e Stefano Mauri) aveva spinto i bianconeri al primo di nove campionati consecutivi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Juventus Lazio di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Juventus Lazio anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa sulla piattaforma Dazn. In questo caso Juventus Lazio sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

JUVENTUS LAZIO: A SARRI SERVONO 3 PUNTI CHAMPIONS!

Juventus Lazio, sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione AIA di Molfetta. La gara in programma lunedì 16 maggio alle ore 20:45 dallo Juventus Stadium di Torino, è valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano a questa sfida, dopo la sconfitta di mercoledì contro l’Inter nella finale di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri ha quindi l’opportunità di reagire, per chiudere al meglio la stagione, dove si è assicurata la qualificazione alla prossima Champions League.

La Lazio arriva alla gara dello Stadium, dopo il successo casalingo conseguito contro la Sampdoria, in cui i biancocelesti si sono imposti con il punteggio di 2-0. Per Maurizio Sarri si tratterà di un ritorno a Torino, avendo allenato la compagine bianconera nella stagione 2019-2020. I biancocelesti occupano attualmente il quarto posto in classifica con 62 punti e vorranno conquistare la vittoria per mettere al sicuro la qualificazione in Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS LAZIO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Juventus Lazio, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Il terminale d’attacco dovrebbe essere Vlahovic, con Cuadrado, Dybala e Morata a supportarlo. Questa la probabile formazione titolare della Juventus: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

In casa Lazio, l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, dovrebbe optare per il consueto modulo 4-3-3. A difendere i pali dovrebbe esserci Stakosha, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Felipe Anderson e Zaccagni sugli esterni, con Immobile al centro. Ecco la probabile formazione titolare della Lazio per la gara dello Juventus Stadium: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Juventus Lazio di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di Massimiliano Allegri, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Juventus, che viene quotato 2.35. Un eventuale pareggio tra le due compagini, associato al segno 2, viene presentato con una quota di 3.40. Mentre il successo esterno della Lazio, con il segno 2 quotato 2.90.











