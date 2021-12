Diretta Juventus Lecce Primavera/ Streaming video tv: altra chance bianconera!

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA: RISCATTO BIANCONERO?

Juventus Lecce Primavera, che sarà diretta dal signor Luigi Catanoso, si gioca alle ore 10:45 di domenica 12 dicembre ed è valida per la 12^ giornata nel campionato Primavera 1 2021-2022. Concluso in modo trionfale il girone di Youth League, i giovani bianconeri si rigettano in un campionato nel quale hanno mancato l’occasione per salire al secondo posto, facendosi raggiungere al 90’ dal Pescara. Ora hanno la chance per riprendere il discorso con un’altra partita abbordabile, detto anche che la classifica è ancora parecchio corta e ingarbugliata e offre ancora appigli per salire di colpi rapidamente.

Vale naturalmente anche per il Lecce, pur se parliamo di zone diverse: i giovani salentini infatti occupano la terzultima posizione, arrivano dal pareggio contro la Fiorentina e hanno se non altro fatto un passettino in più, sia pure non sufficiente a uscire dai guai. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Juventus Lecce Primavera; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lecce Primavera sarà garantita da Sportitalia 60, il canale principale di questa emittente che ormai da tempo rappresenta la casa del campionato Under 19: si tratterà dunque di una visione in chiaro per tutti e, in assenza di un televisore, sarà come sempre a disposizione il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che si potrà attivare sia visitando il sito www.sportitalia.com che scaricando l’app relativa su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE PRIMAVERA

Sarà un 4-4-2 quello di Andrea Bonatti per Juventus Lecce Primavera: Simone Scaglia come sempre sarà il portiere, davanti a lui ecco Nzouango e Citi con Savona e Turicchia che si dovrebbero occupare delle corsie laterali, poi in mediana ci prova Giulio Doratiotto che però dovrà vincere la concorrenza di Bonetti – Omic dovrebbe essere confermato – allo stesso modo Mbangula (due gol consecutivi) è in ballottaggio con Iling e Chibozo per gli esterni. Davanti, Turco e Leonardo Cerri sono in vantaggio e dovrebbero quindi partire titolari.

Il Lecce Primavera di Vito Grieco sarà senza Lemmens, che è squalificato: Dreier lo sostituirà in difesa affiancando Torok, poi avremo Jacopo Russo e Nizet come terzini con Borbei che andrà in porta. Vulturar avrà in mano le redini del gioco in mezzo; come interni dovrebbero giocare nuovamente Macrì e Dario Daka (favoriti su Joan Gonzalez), con un tridente offensivo nel quale verosimilmente dovremmo vedere Salomaa e Back a occupare le corsie, mentre Burnete e Oltremarini si giocano la maglia da centravanti.

