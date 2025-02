DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA: BIANCONERI IN RIPRESA!

Non siamo lontani dalla diretta Juventus Lecce Primavera, che alle ore 11:00 di mercoledì 19 febbraio è la sfida del mattino nella 26^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025. Possiamo dire si tratti di una bella occasione per i padroni di casa, che inseguono i playoff: domenica la Juventus ha rischiato di perdere la terza partita consecutiva ma, trovatasi sotto 3-1 a Cesena all’ora di gioco, ha tirato fuori orgoglio e artigli, ha rimontato e addirittura vinto interrompendo così una serie negativa che purtroppo è stata anche il cammino in Youth League, adesso però serve confermarsi per rimanere nelle prime sei della classifica.

Per il Lecce invece prosegue un momento complicato: i salentini non hanno segnato nelle ultime tre partite e hanno perso quattro delle ultime cinque, certo avevano una fase davvero difficile in termini di calendario ma non sono riusciti a fare il salto di qualità, non rischiano nell’immediato ma d’altro canto si sono allontanati di parecchio dai playoff, che sarebbe potuto essere un obiettivo concreto. Aspettiamo però di capire cosa succederà nella diretta Juventus Lecce Primavera, i pugliesi potrebbero ridurre il gap dal sesto posto e in qualche modo tornare in corsa, anche se i bianconeri appaiono favoriti.

DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Dovrete rivolgervi a Sportitalia per la diretta Juventus Lecce Primavera in tv, partita disponibile al canale 60 oppure in diretta streaming video su SI Solo Calcio o su internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE PRIMAVERA

È un 4-2-3-1 quello di Francesco Magnanelli nella diretta Juventus Lecce Primavera: rispetto alla vittoria di domenica dovrebbero tornare titolari almeno in due se non tre, quasi certamente rivedremo Vacca sulla trequarti e Biliboc a fare l’esterno alto a destra, ma occhio anche alla zona centrale dove Crapisto, che ha cambiato la partita, può prendere il posto di Mazur andando ad affiancare Ngana. Conferma per Pugno così come per Antonio Merola, in difesa Ventre terzino destro con Savio sull’altro versante, al centro Francesco Verde e Bruno Martinez sono favoriti per proteggere il portiere Daffara.

Giuseppe Scurto si affida al solito 4-3-3 per questa partita, un modulo nel quale Leonardo Vitale e Scott saranno i centrali di una difesa completata da Ubani e Zanotel (vista la squalifica di Addo), in mezzo al campo regia affidata a Gorter con la qualità di Enes Ylimaz a dare una mano e uno tra Nico Kovac e Denis sull’altra mezzala, nel tridente giocherà ancora il centravanti Bertolucci ma, con lui, in luogo di Winkelmann e Mboko potremmo vedere Delle Monache – più probabile – e Agrimi.