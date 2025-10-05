Diretta Juventus Lecce Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 7^ giornata del campionato 1.

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): INTERVALLO!

Juventus Lecce Primavera 1-0: siamo all’intervallo della partita valida per la 7^ giornata del campionato 1, e per il momento il vantaggio sorride ai giovani bianconeri che, dunque, potrebbero riscattare la sconfitta subita dal Villatreal in Youth League ma soprattutto andrebbero a centrare il secondo successo consecutivo in campionato, arrivando infatti dal colpo esterno contro l’Inter. Al momento a decidere la partita casalinga è un singolo gol: lo ha messo a segno Niccolò Rizzo al 34’ minuto di gioco, in precedenza era finito Boufandar sul taccuino dell’arbitro per un’ammonizione.

È una vittoria questa che, se confermata, consentirebbe alla Juventus di Simone Padoin di riprendere slancio in classifica, arrivando a quota 10 e agganciando un gruppo formato da Roma, Bologna, Monza e Lazio (i giallorossi devono ancora giocare) appena sotto la zona playoff; il Lecce invece resterebbe a 4 in compagnia del Torino, che è in campo in questo momento contro il Cagliari, e dunque in piena zona playout, ma naturalmente rimane ancora un tempo da giocare nella diretta Juventus Lecce Primavera e dunque le cose potrebbero cambiare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Juventus Lecce Primavera come sempre l’appuntamento in tv è con Sportitalia, una trasmissione in chiaro per una partita che in diretta streaming video andrà sul sito ufficiale dell’emittente.

JUVENTUS LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati in vista della diretta Juventus Lecce Primavera, quello che possiamo dire su questa partita dal punto di vista dei precedenti è che ne troviamo parecchi, uno di questi valido per la Supercoppa Italiana del 2004 e dunque lontano ormai 21 anni, ma comunque con vittoria salentina ai rigori e che possiamo citare perché in campo c’erano giocatori come Erminio Rullo e Graziano Pellé da una parte, Claudio Marchisio, Paolo De Ceglie e Domenico Criscito dall’altra, tutti poi arrivati in prima squadra e con alcuni di loro che hanno anche avuto una carriera più che buona, ovviamente soprattutto il Principino.

Da quella partita si sono registrate solo otto partite, e la Juventus non ha mai perso; i bianconeri però hanno vinto solo in tre occasioni e dunque ci sono ben cinque pareggi, lo scorso febbraio su questo campo la Juventus si era comunque presa un netto 4-1 grazie alla doppietta di Alessio Vacca, all’autorete di Fabiano Pacia e al gol di Francesco Crapisto, l’ultimo punto del Lecce a Torino risale invece a uno 0-0 maturato nel gennaio 2023, anno in cui i salentini avrebbero poi festeggiato lo scudetto. Adesso mettiamoci comodi perché è finalmente arrivato il momento: la diretta Juventus Lecce Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS LECCE PRIMAVERA: TENSIONE IN CAMPO!

È alle ore 11:00 di oggi che la diretta Juventus Lecce Primavera vivrà il suo calcio d’inizio, domenica 5 ottobre dunque una mattinata in compagnia della partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 e, possiamo dirlo, accompagnata da parecchia tensione sul terreno di gioco.

Questo perché nessuna delle due squadre ha ancora trovato il suo ritmo: la Juventus ha sì vinto sul campo dell’Inter nell’ultima giornata, ma in precedenza aveva perso due partite consecutive e aveva appena 4 punti, inoltre va ricordato che in Youth League ha già incassato due sconfitte in altrettante gare.

Il Lecce non fa poi tanto meglio, anzi: dopo aver battuto il Monza i salentini hanno perso al Viola Park e poi non sono andati oltre il pareggio contro la Lazio, ma già prima erano reduci da sconfitte che hanno immediatamente complicato la situazione per quanto riguarda la classifica.

Ecco perché questa diretta Juventus Lecce Primavera andrà osservata con parecchia attenzione per capire cosa possa succedere e se una delle due squadre rischi realmente di affondare, tra poco allora saremo in campo ma innanzitutto facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte degli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE PRIMAVERA

Può essere che Simone Padoin vada a confermare, nella diretta Juventus Lecce Primavera, la squadra che ha battuto l’Inter in trasferta: dunque un 4-2-3-1 con Huli protetto da Niccolò Rizzo e Bassino mentre i due terzini sarebbero Bamballi a destra e Contarini a sinistra, in mezzo al campo ancora il tandem formato da Milia e Boufandar e davanti a loro Bellino centrale con Francesco Leone e Finocchiaro sugli esterni, mentre Biggi sarebbe favorito su Ivan Lopez come prima punta e poi bisogna considerare alcune valide alternative come Antonio Merola e Durmisi, entrambi per le corsie alte.

Simone Schipa invece utilizza un 4-3-3: Pehlivanov e Pacia sono i centrali di una difesa che comincia dal portiere Penev, ballottaggio tra Kozarac e Rashidi per il ruolo di terzino destro e Dalla Costa sull’altro versante, a far girare la squadra come perno davanti alla difesa dovremmo avere Gorter che avrà la collaborazione delle due mezzali Di Pasquale e Milojevic, nel tridente invece cerca spazio Samuele Perrone che però deve vincere la concorrenza di Laerke e Onyemachi, Pasquale Esposito ancora il possibile centravanti ma, per variare lo spartito tattico, Schipa potrebbe affidarsi anche a Persano.