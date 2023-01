Diretta Juventus Lecce Primavera/ Streaming video tv: insidia salentina per Montero

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA: MONTERO PER RIPARTIRE SUBITO!

Juventus Lecce Primavera si gioca in diretta presso il Campo Ale&Ricky, alle ore 12:00 di venerdì 6 gennaio: con questa partita, valida per la 13^ giornata, riprende finalmente il campionato Primavera 1 2022-2023 che era fermo dal 13 novembre, in concomitanza con i Mondiali. La Juventus di Paolo Montero sta facendo molto bene, ma l’ultimo match del 2022 ha segnato la seconda sconfitta, subita nettamente dalla Roma: i giallorossi hanno allungato a +5, i bianconeri secondi vogliono difendere l’attuale qualificazione diretta per la fase finale.

Il Lecce Primavera ha battuto il Milan come ultimo risultato dell’anno solare, e in generale sta facendo molto bene: nono in classifica, deve recuperare soltanto 3 punti per arrivare in zona playoff, naturalmente raggiungere la post season non sarà semplice ma resta comunque una possibilità concreta, almeno per il momento. Aspettando ora che la diretta di Juventus Lecce Primavera cominci, proviamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte che i due allenatori opereranno per il lunch match della 13^ giornata di campionato, andando a leggere insieme le probabili formazioni attese in campo.

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lecce Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE PRIMAVERA

Montero conferma il 4-3-3 per la diretta Juventus Lecce Primavera, ma vedremo le sue scelte: in difesa a protezione di Daffara potrebbero giocare Dellavalle e Citi, Valdesi insidia Stefano Turco a destra con Rouhi più certo del posto a sinistra. A centrocampo Giulio Doratiotto se la gioca con Ripani per la regia, mentre Boende e Hasa sono sostanzialmente certi della loro maglia; poi ecco il tridente, nel quale Mbangula e Strijdonck sono straordinarie alternative a Yildiz e Nicolò Turco, quest’ultimo può anche fare il centravanti ma dovrebbe scalzare Tommaso Mancini.

Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli si dispone con un 4-3-3 nel quale Borbei viene protetto da Pascalau e Hasic; Pol Muñoz e Dorgu sono i due terzini, in mezzo al campo invece avremo la regia di Vulturar che sarà supportato dagli interni che dovrebbero essere nuovamente Samek e Medon Berisha, che è anche il principale realizzatore della squadra salentina. Nel reparto avanzato Burnete sarà il centravanti di riferimento, sulla corsia sinistra giocherà Salomaa mentre a destra Dario Daka dovrebbe tornare titolare a scapito di Corfitzen.











