DIRETTA JUVENTUS LECCE/ Video streaming tv: dominio bianconero nei precedenti (Serie A, 26 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS LECCE: I TESTA A TESTA

Andiamo a leggere alcuni dati che sono relativi alla diretta di Juventus Lecce, la partita che apre la sesta giornata del campionato di Serie A. Statistiche che indicano come sia uno scontro per le prime posizioni in classifica con gli ospiti al terzo posto e bianconeri al quarto. Lecce che ha avuto un inizio di campionato incredibile con 11 punti collezionati in 5 sfide. Testa a testa che, partendo dal 1989 appaiono essere 32. Ad avere la meglio in ben 21 occasioni la Juventus; 8 volte il risultato è stato di parità con soltanto tre vittorie per il Lecce.

Il primo successo giallorosso è avvenuto nel 1999 con il risultato di 2-0. Giallorossi che si sono ripetuti anche nel 2004 vincendo un’incredibile sfida con il risultato di 3-4 con le reti di Franceschini, Konan due volte e Chevanton. Per la Juventus gol firmati da Maresca, Del Piero e Trezeguet. Ultimo successo dei giallorossi nel 2011 grazie alle reti realizzate da Mesbah e Bertolacci. Juventus in quel match in 10 uomini dal 12esimo minuto di gioco a causa dell’espulsione di Gianluigi Buffon. (Marco Genduso)

DIRETTA JUVENTUS LECCE: INEDITA SFIDA DA CHAMPIONS!

Juventus Lecce, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45 di questa sera, martedì 26 settembre 2023, sarà l’anticipo che aprirà il programma della sesta giornata di Serie A in turno infrasettimanale. Partita già molto stuzzicante, perché basta dare uno sguardo alla classifica per capire che clamorosamente la diretta di Juventus Lecce vede i pugliesi più in alto dei bianconeri e non perché la Juventus sia in crisi, bensì per merito di un meraviglioso Lecce, addirittura terzo in classifica dopo la vittoria 1-0 contro il Genoa nella scorsa giornata per i giallorossi di mister Roberto D’Aversa.

Abbiamo detto che la Juventus non è in crisi, perché è comunque quarta, immediatamente alle spalle proprio del Lecce, tuttavia i segnali da parte dei bianconeri non sono esaltanti. Pesa come un macigno la sconfitta di sabato contro il Sassuolo, a causa anche di alcuni sciagurati errori difensivi che per di più arrivano nell’incontro che ha chiuso la prima settimana nella quale la Juventus avrebbe dovuto approfittare degli impegni nelle Coppe delle rivali. Massimiliano Allegri quindi deve immediatamente rialzare la testa, ma occhio alla rivelazione del campionato: che cosa ci dirà la diretta di Juventus Lecce?

DIRETTA JUVENTUS LECCE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lecce sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che si tratterà di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva per i propri abbonati sulla piattaforma DAZN, secondo le modalità che sono d’altronde ormai più che note a tifosi ed appassionati di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juventus Lecce. Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2 e in porta indichiamo Szczesny per il riscatto, protetto dalla difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo; a centrocampo McKennie è il favorito a destra, così come Rabiot e il regista Locatelli nel cuore della mediana, mentre per il resto abbiamo i ballottaggi Fagioli-Miretti e Kostic-Cambiaso, quest’ultimo per la fascia sinistra. Infine, in attacco Chiesa è intoccabile attualmente mentre Milik prova a insidiare Vlahovic.

La risposta del Lecce di Roberto D’Aversa dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 nel quale indichiamo questi undici possibili titolari: Falcone in porta; Gendrey, Baschirotto, Pongracic e uno fra Gallo e Dorgu da destra a sinistra davanti a lui nella difesa a quattro; molti dubbi a centrocampo, dove il perno è Ramadani ma ai suoi fianchi si segnala il doppio ballottaggio Rafia-Oudin e Kaba-Gonzalez; molto più chiare le idee in attacco, dove le due ali Almqvist e Strefezza affiancheranno il centravanti Krstovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico in base alle quote Snai per la diretta di Juventus Lecce. La particolare situazione di classifica non cambia il fatto che i favori siano tutti per i bianconeri, infatti il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Lecce.











