Diretta/ Juventus Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: sorpresa Paredes, via!

DIRETTA JUVENTUS LECCE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Juventus Lecce che presenta una ghiotta occasione per la formazione di Max Allegri di ottenere punti importanti per la prossima Champions League. Lo stop contro il Bologna pesa ancora molto sulle spalle della formazione juventina che potrà, presto, rifarsi tra le mura amiche con il Lecce che farà visita alla compagine torinese. Assente Gabriel Strefezza per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato nello scorso turno di campionato contro l’Udinese. Lecce che ha ritrovato, invece, la vittoria nell’ultimo match. Vittoria che mancava dal 19 febbraio, data in cui, nel lunch match di giornata, si impose contro l’armata di Gasperini. Juventus al gran completo con Milik alla ricerca di una rete dopo, l’errore sul dischetto, e la gioia del gol ottenuta per il pareggio contro un Bologna con un super Skorupski protagonista assoluto di giornata.

Juventus che, nella speciale classifica delle partite giocata in casa, si ritrova essere la migliore in assoluto: 36 punti così come Napoli e Inter. Lecce che, fuori dal Via Del Mare, ha ottenuto 15 dei 31 punti totali, non male come bottino. Spazio adesso alle formazioni ufficiali, perchè ci siamo davvero: mettiamoci comodi, all’Allianz Stadium la diretta di Juventus Lecce sta per cominciare! JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, L. Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri LECCE (3-5-2): W. Falcone; S. Romagnoli, Baschirotto, Umtiti; Maleh, J. Gonzalez, Hjulmand, Oudin, Giu. Pezzella; Ceesay, Banda. Allenatore: Marco Baroni (Marco Genduso)

DIRETTA JUVENTUS LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lecce non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 33^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA JUVENTUS LECCE: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta Juventus Lecce andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio bianconero di Torino. Dal 1989 ad oggi le due squadre si sono affrontate in quindici occasioni: la prima sfida risale al 30 dicembre 1989 e i bianconeri si imposero 3-0. Due anni più tardi, il 24 febbraio 1991, il primo pareggio (0-0) tra i piemontesi e i salentini. Per trovare il primo successo ospite bisogna arrivare al 25 aprile 2004.

Gara pirotecnica terminata 4-3 in favore dei giallorossi grazie ai gol di Franceschini e Chevanton oltre alla doppietta di Konan. Match ricco di reti anche il 17 aprile 2005: 5-2 in favore della Juventus grazie alla tripletta firmata da Ibrahimovic e ai gol siglati da Appiah e Nedved. L’ultimo incrocio, infine, risale al 26 giugno 2020: un netto 4-0 in favore dei padroni di casa in virtù delle marcature realizzate da Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain e De Ligt. (Giulio Halasz)

JUVENTUS LECCE: PARTITA DELICATA!

Juventus Lecce è in diretta dall’Allianz Stadium, alle ore 18:00 di mercoledì 3 maggio: si gioca per la 33^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023, si torna subito in campo per un turno infrasettimanale che è molto delicato per entrambe le squadre. La Juventus ha spezzato la serie di sconfitte ma a Bologna ha solo pareggiato – sbagliando un rigore – dunque ha bisogno di vincere per blindare la qualificazione in Champions League, aspettando l’impegno in Europa League ma anche una eventuale e ulteriore mannaia da parte della giustizia sportiva (del tutto possibile).

Il Lecce era in crisi, ma venerdì scorso ha raccolto una vittoria fondamentale contro l’Udinese: adesso i salentini hanno preso un po’ di margine sul terzultimo posto ma continuano a rischiare la retrocessione, dunque non si possono certo permettere passi falsi. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Juventus Lecce, prendiamoci del tempo per fare le nostre valutazioni circa le scelte operate da parte dei due allenatori, andando a leggerne insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

Per la diretta Juventus Lecce Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare la coppia offensiva: fuori Milik e Federico Chiesa, dentro invece Di Maria e Vlahovic. Il resto della squadra dovrebbe essere più o meno confermato: in difesa non ci sarà spazio per Gatti e dunque il terzetto a protezione di Szczesny sarà composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro con Cuadrado a destra e Kostic che correrà sulla fascia mancina, mentre i tre a giocare in mezzo dovrebbero essere Locatelli (come playmaker), Fagioli e Rabiot, una leggera possibilità dall’inizio per Pogba e Miretti.

Marco Baroni deve rinunciare a Strefezza, squalificato: le opzioni sono Oudin, Banda e Ceesay, con quest’ultimo Lorenzo Colombo potrebbe agire in qualità di laterale a destra mentre sull’altro versante avremo Federico Di Francesco. Juan Gonzalez, Hjulmand e Blin si occuperanno come sempre della zona nevralgica del campo, poi in difesa vedremo la consueta coppia centrale composta da Baschirotto e Umtiti, con Gendrey che sarà il terzino destro e Gallo schierato a sinistra, il portiere naturalmente sarà Wladimiro Falcone.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Juventus Lecce possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,85 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 6,25 volte la vostra giocata.











