Diretta Juventus Lecce/ Streaming video tv: partita da vincere per Sarri (Serie A)

Juventus Lecce sarà diretta dal signor Marco Piccinini, e si gioca alle ore 21:45 di venerdì 26 giugno: è l’anticipo nella 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, un altro impegno la sera tardi per i bianconeri che, dopo aver perso la finale di Coppa Italia, hanno se non altro diminuito le critiche piovute loro addosso con la vittoria di Bologna, nella quale il gioco è stato brillante solo a sprazzi ma se non altro sono arrivati tre punti importanti per mantenere il comando della classifica. Ritrovando l’Allianz Stadium, si tratta di vincere una partita sulla carta abbordabile e proseguire la corsa; il Lecce lunedì è affondato di fronte al Milan, soprattutto è preoccupante il modo in cui i salentini abbiano incassato due gol in rapidissima sequenza appena dopo aver trovato il pareggio, occasione persa e classifica che si fa sempre più complicata. Anche per Fabio Liverani dunque il riscatto è necessario, ma chiaramente Maurizio Sarri sa che da questa serata deve uscire necessariamente con i tre punti in tasca. Aspettando dunque che la diretta di Juventus Lecce prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lecce viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere alla partita dell’Allianz Stadium su Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del vostro decoder. In assenza di un televisore, tutti gli abbonati potranno avvalersi di Sky Go: l’applicazione per la diretta streaming video è attivabile, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

L’approccio a Juventus Lecce non è affatto semplice per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con la moria di terzini: Danilo è squalificato e De Sciglio si è infortunato, la condizione di Chiellini è ancora sotto il par. Questa sera toccherà a Matuidi sacrificarsi basso a sinistra, come si era già visto in passato. A destra conferma per Cuadrado, in mezzo per forza di cose la coppia Bonucci-De Ligt a protezione di Szczesny. In mediana potrebbe giocare ancora Rabiot con Bentancur e Pjanic, in alternativa è pronto Ramsey che però non è ancora al 100%; Douglas Costa dovrebbe tornare titolare nel tridente, supportando i confermatissimi Dybala e Cristiano Ronaldo. Guai anche per il Lecce che ha perso Lapadula: Liverani dunque darà la maglia di centravanti a Babacar, che sarà lanciato idealmente da Saponara e Marco Mancosu che restano in vantaggio su Falco e Diego Farias. Con l’avanzamento di Mancosu potrebbe liberarsi una maglia per Shakhov in mediana; ci sarà la conferma di Petriccione e di Tachtsidis che opererà in cabina di regia, mentre in difesa davanti a Gabriel può tornare Rossettini (al posto di Meccariello) con Lucioni sempre al centro, sulle fasce invece dovrebbero essere riproposti Rispoli e Calderoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Bianconeri strafavoriti nel pronostico di Juventus Lecce: prendendo in esame le quote fornite dall’agenzia Snai, vediamo come il segno 1 per la loro vittoria valga appena 1,16 volte la somma che avrete deciso di mettere su piatto, mentre già per il pareggio – regolato dal segno X – la vincita ammonterebbe a 7,75 volte la vostra puntata. L’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi farebbe intascare un importo che ammonta a 16,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



