DIRETTA JUVENTUS LECCE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia della diretta Juventus Lecce, che sta per prendere il via, è fatta di qualche episodio che certamente bisogna ricordare. Ad esempio quello del settembre 1999, quando il Lecce vinse 2-0 contro la Juventus e il giorno seguente Luciano Moggi si presentò all’allenamento mettendo un po’ di pressione, per così dire, ai bianconeri che risposero bene, andarono in fuga sulla Lazio ma poi persero clamorosamente lo scudetto (erano a +9) nel nubifragio di Perugia. L’altro ricordo è agrodolce, ma con lieto fine: maggio 2012, completata la rimonta sul Milan si trattava di chiudere i conti ma un erroraccio di Gigi Buffon aveva consegnato il pareggio ad Andrea Bertolacci. Si narra di un Antonio Conte furibondo con il suo portiere negli spogliatoi, e di un Alex Del Piero pronto a stemperare la tensione:

Quattro giorni dopo, sul neutro di Trieste, la Juventus avrebbe vinto il primo di nove scudetti consecutivi: oggi si tratta “solo” di continuare la rincorsa alla prossima Champions League preparando al meglio il Mondiale per Club, tra l’altro è arrivato il momento di giocare e quindi ecco le formazioni ufficiali, comincia la diretta Juventus Lecce! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Pierotti, Jean; Krstovic. All. Giampaolo. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV PER DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS LECCE

La diretta Juventus Lecce sarà visibile non solo per gli iscritti a DAZN. Pure gli abbonati a Sky ed a Now potranno infatti selezionarla. Oltre che in streaming sull’applicazione della piattaforma a pagamento, il match sarà a disposizione quindi pure su Sky Go e Now Tv. In televisione, per chi non potesse selezionare Zona Dazn 214, l’appuntamento è sul canale Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K o su Sky Spor 251.

IN PALIO CI SONO PUNTI PREZIOSI

Inizia sabato 12 aprile 2025 alle ore 20:45 la diretta Juventus Lecce. Presso l’Allianz Stadium di Torino la Juve continua a rincorrere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ripartendo dal quinto posto sin qui raggiunto con cinquantasei punti. I bianconeri hanno quindi nel mirino il Bologna, a quota 57, e l’Atalanta, a quota 58, venendo però dal pareggio ottenuto in casa della Roma all’Olimpico. La compagine guidata dal tecnico Igor Tudor non può permettersi errori visto che alle sue spalle la Lazio, la stessa Roma e la Fiorentina sognano ancora il piazzamento europeo più prestigioso.

I problemi del Lecce riguardano invece la permanenza in Serie A anche nella stagione 2025/2026. I giallorossi sono in diciassettesma posizione, l’ultima che garantisce la salvezza matematica, ma l’Empoli è distante appena due lunghezze ed il Venezia sogna ancora l’impresa pur dovendo recuperare cinque punti rispetto ai ventisei totalizzati dalla squadra di mister Giampaolo. I Salentini sono recentemente riusciti in ogni caso ad interrompere la serie di sconfitte che stavano inanellando tramite il pari casalingo col Venezia dello scorso weekend.

JUVENTUS LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sempre orfano di Bremer, Cabal, Gatti, Perin ed ovviamente Milik, mister Tudor potrebbe optare per un 3-4-2-1 con Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Nico Gonzalez, Yildiz e Vlahovic se parliamo delle probabili formazioni per la diretta Juventus Lecce. Senza invece Gonzalez e Marchwinski, mister Giampaolo dovrebbe invece ricorrere al modulo 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Ramadani, Helgason, Coulibaly, Pierotti, Krstovic e Morente per impostare i Salentini dal primo minuto.

DIRETTA JUVENTUS LECCE, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare all’unisono i bianconeri come prossimi vincitori della diretta Juventus Lecce, considerando le quote proposte nei giorni precedenti al match. La Vecchia Signora, secondo sia Sisal che Snai, è infatti la favorita per la conquista dei tre punti pagando l’1 a solo 1.30. Il pareggio è una soluzione intermedia non semplice perchè si verifichi dato il segno x a 5.00 mentre la vittoria dei giallorossi è infine altamente improbabile: il 2 viene appunto fissato da entrambe le agenzie addirittura a 10.00.