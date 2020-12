Diretta/ Juventus Lione (Champions Donne) streaming video e tv: contro le campionesse

DIRETTA JUVENTUS LIONE: SFIDA DA BRIVIDI PER LE BIANCONERE

Juventus Lione, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale della UEFA Champions League femminile 2020/21. Sfida subito col brivido per le bianconere che affrontano le fortissime francesi, campionesse d’Europa in carica e nella loro storia 7 volte vincitrici della Champions League femminile. Match delle grandi occasioni al quale la Juventus si presenta nelle migliori condizioni possibili: finora 9 vittorie su 9 per le bianconere che guidano saldamente la classifica della Serie A femminile, vincenti domenica scorsa anche nell’ultimo turno disputato a Napoli. Le ragazze del Lione hanno vinto 1-3 a Le Havre nel loro ultimo impegno di campionato, ma inseguono il Paris Saint Germain capolista che le ha battute nello scontro diretto. A Ferragosto le due compagini si sono già affrontate in un’amichevole, vinta 3-0 dal Lione.

DIRETTA JUVENTUS LIONE FEMMINILE IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Juventus Lione Femminile sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League femminile 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LIONE FEMMINILE

Le probabili formazioni di Juventus Lione Femminile, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. Le padrone di casa saranno schierate dal tecnico Rita Guarino con un 4-3-3: Bacic; Hyyrynen, Salvai, Gama, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Cernoia, Girelli, Bonansea. Le ospiti guidate in panchina da Jean Luc Vasseur schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Cascarino, Kumagai, Maroszan, Majri; Le Sommer, Parris.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League femminile tra Juventus e Lione queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 5.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.60.



