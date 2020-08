Diretta Juventus Lione/ Streaming video tv: colpaccio Garcia? (Champions League)

Juventus Lione, diretta dall’arbitro Felix Zwayer è la partita in programma oggi, venerdi 7 agosto 2020 tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Si accende questa sera l’attesissimo incontro di ritorno degli ottavi di Champions League 2019-2020 tra la Vecchia Signora di Maurizio Sarri e l’Olympique di Rudi Garcia: in palio l’ultimo pass per entrare nella Final Eight del primo torneo per club del continente, biglietto che pure non pare poi così alla portata dei bianconeri, che pure solo pochi giorni fa hanno fatto proprio il nono scudetto di fila. In uno Stadium completamente deserto infatti sarà chiesta a una Juventus con i cerotti e stanca dopo un finale di campionato pesante e dispendioso, di realizzare una grande prestazione, che ribalti pure l’1-0 subito nella partita di andata, che a fine febbraio si era svolta in terra francese. Il tutto contro la formazione dell’ex giallorosso Garcia che invece ha avuto tempo per preparare con calma l’incontro, e che pure torna in campo arrabbiata, dopo l’ultima beffa dei rigori vissuta solo settimana scorsa nella finale della Coppa di Lega nazionale contro il Psg. Per la diretta Juventus Lione di questa sera dunque ci attende un match quanto mai bollente, a cui servirà presentarsi concentrati e al meglio della forma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JUVENTUS LIONE

La diretta tv di Juventus Lione sarà garantita sia in chiaro per tutti su Canale 5 (naturalmente numero 5 del telecomando), sia per gli abbonati sui canali sportivi di Sky, di conseguenza sarà doppia anche la diretta streaming video, garantita agli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go, oppure a disposizione di tutti tramite Mediaset Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING MEDIASET PLAY DI JUVENTUS LIONE

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LIONE

Per la diretta tra Juventus e Lione, chiaramente sia Sarri che Rudi Garcia opteranno solo per i loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni del big match della Champions League: pure potrebbero sorgere alcuni dilemmi in casa bianconera, dove si conta un più alto numero di acciaccati. Ecco infatti che già stasera dovrà stringere i denti Matthijs De Ligt, comunque chiamato titolare al centro della difesa in compagnia di Bonucci: pronti ai lati Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo dovremmo rivedere in cabina di regia Pjanic, affiancato a Rabiot e dal solito Bentancur: per l’attacco invece sono da valutare le condizioni di Dybala, ma se l’argentino non dovesse farcela il tridente offensivo sarà composto da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Sarà invece il 3-5-2 il modulo preferito da Rudi Garcia per disporre i suoi questa sera in campo a Torino e in attacco ben figura dal primo minuto Depay (che aveva saltato l’andata per infortunio) in coppa con Dembelè. Saranno pronti per il reparto a 5 del centrocampo Guimaraes, Caqueret e Aoura (questo finito pure nel mirino della Vecchia Signora per il calciomercato), con il duo Dubois-Cornet adibito in corsia. Consegnate infine le maglie per la difesa del club francese: qui dal primo minuto stasera non mancheranno Marcel, Denaye e Marcelo.

QUOTE E PRONOSTICO

Se sulla carta non pare un match facile per la Vecchia Signora, pure però Sarri sarà in campo oggi per la Champions League con il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai, dando le quote per l’1×2, ha infatti fissato a 1.45 il successo della Juventus, contro il più elevato 7.00 assegnato alla vittoria del Lione: il pareggio vale invece 4.50 la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA