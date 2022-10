Diretta/ Juventus Lione streaming video tv: sfida cruciale (Champions League donne)

DIRETTA JUVENTUS LIONE: FRANCESI A CACCIA DI RISCATTO

Juventus Lione, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo Juventus Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la seconda giornata del gruppo B di Women Champions League. Una gara molto importante per la formazione di Montemurro, a caccia di punti importanti per mantenere la vetta del girone.

La Juventus arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 2-0 contro lo Zurigo, grazie alle reti di Cernoia e Bonansea. Di fronte, però, ci sarà un Lione a caccia di riscatto. La compagine transalpina nel match di esordio è stata sconfitta 1-5 dall’Arsenal.

JUVENTUS LIONE VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

L’unico modo per seguire la diretta tv di Juventus Lione sarà in streaming tramite l’utilizzo della piattaforma Dazn: gli abbonati a questo servizio godranno dunque delle immagini in diretta streaming video, perchè Dazn è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LIONE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus Lione. Partiamo dalla compagine bianconera, in campo con il 4-3-3: Peyraud-Magnin,Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin, Gunnarsdottir, Junge-Pedersen, Grosso, Cernoia, Girelli, Nilden. Passiamo adesso al probabile undici della compagine francese, in campo con il 4-3-3: Endler, Jaurena, Renard, Sombath, Bacha, Henry, van de Donk, Horan, Cayman, Le Sommer, Malard.

