Diretta Juventus Lokomotiv Mosca/ Streaming video tv: terza sfida in Champions League

Juventus Lokomotiv Mosca, che sarà diretta dall’arbitro Sideropoulos, si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre presso l’Allianz Stadium: siamo nella terza giornata del gruppo D di Champions League 2019-2020, prima di due sfide consecutive tra queste due squadre secondo un calendario ormai noto. I bianconeri vogliono sfruttare l’occasione per mettere una seria ipoteca per la qualificazione agli ottavi: la vittoria contro il Bayer Leverkusen li ha portati al primo posto nel girone, con gli stessi punti dell’Atletico Madrid ma il vantaggio nella differenza reti, e ora queste due gare contro i russi possono servire per staccare in anticipo il pass per il prossimo turno. Bisognerà però fare attenzione alla Lokomotiv Mosca, una squadra che nella prima giornata del torneo ha vinto sul campo dello stesso Leverkusen; la sconfitta interna contro i Colchoneros ha portato i russi al terzo posto ma ancora con la piena possibilità di qualificarsi, o comunque di prendere vantaggio rispetto ad un posto nei sedicesimi di Europa League. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juventus Lokomotiv Mosca; aspettando il calcio d’inizio possiamo sicuramente leggere quelle che sono le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lokomotiv Mosca non sarà trasmessa in chiaro, dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare che potranno seguirla sui canali Sky. In assenza di un televisore, come sempre, i clienti potranno avvalersi del servizio offerto da Sky Go: attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone si potrà vedere la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA

Rispetto alla vittoria contro il Bologna, in Juventus Lokomotiv Mosca Maurizio Sarri opererà qualche cambio: in porta torna Szczesny che rileva Buffon, a centrocampo dovremmo rivedere Matuidi in luogo di Rabiot mentre in attacco scalpita Dybala, che potrebbe giocare al fianco di Cristiano Ronaldo ma anche da trequartista, supportando così il portoghese e Higuain. Le alternative sono Bernardeschi, Ramsey (che non è al top) e Douglas Costa che ripristinerebbe il 4-3-3; in difesa Danilo può essere dirottato a sinistra, così da far riposare Alex Sandro e confermare Cuadrado da terzino, sicuri della maglia Bonucci e De Ligt. Per la Lokomotiv Mosca il modulo sarà il 4-1-4-1: davanti a Guilherme giocano l’ex bianconero Howedes e Corluka, con Ignatjev e Rybus da laterali bassi avendo davanti a loro due esterni come Zhemaletdinov e Joao Mario, che abbiamo visto nell’Inter. A fare da schermo davanti alla difesa dovrebbe essere confermato Murilo Cerqueira; davanti a lui ci saranno due interni di centrocampo che saranno sulla linea di trequarti, vale a dire Barinov e il polacco Krychowiak; Smolov è largamente favorito su Luka Djordjevic e Eder per operare da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Juventus Lokomotiv Mosca, i bianconeri partono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,21 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 14,00 che accompagna invece l’ipotesi della vittoria esterna dei russi, regolata dal segno 2. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe intascare una cifra corrispondente a 6,25 quello che avrete puntato.



