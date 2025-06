Diretta Juventus Manchester City streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match al Mondiale per Club 2025.

Prende il via la diretta Juventus Manchester City, uno sguardo ai precedenti di questo big match ci dice che ce ne sono sette e la tradizione è nettamente favorevole ai bianconeri, che dopo aver perso la prima sfida sono rimasti imbattuti contro i Citizens con quattro vittorie e due pareggi, naturalmente l’ultimo successo è quello dello scorso dicembre nel girone di Champions League, partita risolta all’Allianz Stadium dai gol di Dusan Vlahovic e Weston McKennie a confermare un dato importante, ovvero che la Juventus non ha mai perso a Torino contro il Manchester City, statistica lussuosa anche se stasera si gioca in campo neutro; peraltro anche il ko del settembre 1976 era stato indolore.

Si trattava del primo turno di Coppa Uefa: a Manchester aveva deciso un gol di Brian Kidd ma al ritorno la Juventus di Giovanni Trapattoni aveva ribaltato tutto con Gaetano Scirea e Roberto Boninsegna e alla fine dell’anno sarebbe arrivato il primo trofeo internazionale. Ora ne arriverà un altro? Bisognerà aspettare, ma intanto ecco le formazioni ufficiali della diretta Juventus Manchester City che finalmente comincia! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Savinho, Marmoush, Doku. Allenatore: Josep Guardiola (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS MANCHESTER CITY: ORLANDO SI INFIAMMA!

Finalmente la diretta Juventus Manchester City, alle ore 21:00 di giovedì 26 giugno presso il Camping World Stadium di Orlando, ci consente di affrontare il big match nel girone G del Mondiale per Club 2025: le due squadre ci arrivano dopo due giornate che hanno già stabilito la loro qualificazione agli ottavi.

Pronostico dunque rispettato da entrambe, che hanno faticato ben poco per avere ragione di Al Ain e Wydad Casablanca; tuttavia a parità di differenza reti la Juventus ha segnato un gol in più ed è per questo che ha a disposizione anche il pareggio per chiudere al primo posto e, tecnicamente, evitare il Real Madrid.

Questa sera però i bianconeri, apparsi decisamente brillanti nelle prime due uscite, dovranno alzare l’asticella per avere ragione di un Manchester City che, nonostante Pep Guardiola stia prendendo il Mondiale per Club 2025 quasi come un esperimento, ha nella mente l’idea di andare fino in fondo per riscattare una stagione per una volta avara di soddisfazioni.

Sarà dunque intrigante scoprire tra poco cosa succederà nella diretta Juventus Manchester City, che possiamo continuare ad analizzare anche attraverso una breve ipotesi che riguarda le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS MANCHESTER CITY

Sarà su Canale 5 la diretta Juventus Manchester City, quindi in diretta tv con anche la possibilità di seguirla, come sempre, in diretta streaming video tramite DAZN (se abbonati).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY

Tutto da stabilire nella diretta Juventus Manchester City circa le scelte di campo: il primo posto servirebbe a evitare il Real Madrid, e allora anche i diffidati diventano un fattore importante.

Nella Juventus per esempio rischiano la squalifica Khéphrén Thuram e McKennie, come Francisco Conceiçao: sempre titolari, potrebbero iniziare dalla panchina per favorire l’ingresso di Locatelli, Douglas Luiz (da valutare per il prossimo anno ma in odore di cessione) e magari Koopmeiners o Nico Gonzalez, occasione potenziale però anche per Vlahovic davanti e Timothy Weah a destra, così come per Gatti in difesa.

Il Manchester City ha una rosa che, anche per le idee “fluide” di Guardiola, può presentare in campo formazioni diverse anche con gli stessi giocatori, che semplicemente cambiano posizione.

In più le opzioni a disposizione sono davvero tante, contro la Juventus gli inglesi possono tornare a proporre Reijnders, Cherki e Doku ma anche Marmoush, in difesa presentare finalmente Ruben Dias e Akanji come centrali e proporre Reijnders davanti alla difesa (in ballottaggio con Stones) o sulla trequarti, insomma entrambe le squadre possono cambiare pelle stasera e lo vedremo tra poco.

JUVENTUS MANCHESTER CITY: QUOTE E PRONOSTICO

Sono favoriti i Citizens nella diretta Juventus Manchester City: questo dice l’agenzia Snai, che riporta il valore pari a 1,75 volte la posta in palio sul segno 2 per la loro vittoria contro il segno 1 che, per il successo dei bianconeri, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che equivale a 3,70 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.