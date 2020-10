Diretta/ Juventus Milan (campionato Primavera) streaming video e tv: le formazioni

DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA: SFIDA PIENA DI FASCINO!

Juventus Milan, diretta dal signor Marini di Trieste, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 13.00. Banco di prova importante per le ambizioni dei bianconeri che, dopo aver iniziato il loro cammino in campionato contro la forte Atalanta pareggiando 1-1, hanno colto la loro prima vittoria la settimana scorsa sul campo dell’Empoli, 0-2. Il Milan invece dopo aver esordito con una vittoria a Cagliari è stato costretto a subire il suo primo ko proprio contro l’Atalanta. Nel frattempo i rossoneri hanno anche superato due turni di Coppa Italia, entrando nel tabellone principale grazie alle vittorie nel primo turno contro il Brescia e nel secondo turno contro il Monza, anche se per battere i brianzoli ai rossoneri sono serviti i calci di rigore. Alla formazione bianconera però servirà far partire uno squillo per dare il segnale di poter competere con l’Atalanta e le altre big del campionato Primavera.

DIRETTA JUVENTUS MILAN IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH DELLA PRIMAVERA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Juventus Milan Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Juventus e Milan. 4-2-3-1 come modulo prescelto dal tecnico Bonatti per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Garofani; Leo, De Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Pisapia; Omic, Tongya, Turicchia; Sekulov Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti schierato con un 4-3-3 con questa formazione dal 1′: Jungdal, Bosisio, Oddi, A. Brambilla, Tahar, Stanga, Frigerio, Mionic, Tonin, Olzer, Capone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA