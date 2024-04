Diretta/ Juventus Milan Primavera streaming video tv: rossoneri, assalto ai play off (1 aprile 2024)

Juventus Milan Primavera, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 11.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Milan ancora a caccia di un piazzamento nei play off, al momento lontano quattro lunghezze: dopo un periodo negativo i giovani rossoneri hanno reagito andando a vincere in casa contro la Lazio e rilanciando le loro speranze di partecipazione alla post season.

La Juventus invece ha visto spegnersi le speranze di play off dopo aver raccolto solamente un punto nelle ultime quattro partite, perdendo anche nell’ultima trasferta di Cagliari. Bianconeri che non possono più essere risucchiate in zona pericolo per quanto riguarda la lotta per non retrocedere ma il sesto posto è lontano dodici punti, oggettivamente troppi con sette partite ancora a disposizione da giocare.

JUVENTUS MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Milan Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Lazio Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakounè, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Ehuwa, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia.

JUVENTUS MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











