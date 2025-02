DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Juventus Milan Primavera stiamo davvero per vivere una sfida sempre appassionante, che in questo momento è anche molto importante perché vale un posto nei playoff. Il primo dato che balza all’occhio studiando i precedenti è quello relativo all’assenza di pareggi: l’ultima volta in cui è uscito un segno X tra queste due squadre risale a uno 0-0 in casa della Juventus nel marzo 2018, da quel momento ha sempre vinto una o l’altra e, nello specifico, contiamo otto vittorie dei bianconeri e soltanto tre del Milan, che però si è presa il successo nell’ultima partita esterna (aprile 2024) grazie a un gol realizzato da Francesco Camarda.

Invece, l’ultima volta in cui la Juventus ha vinto in casa era stata trionfale: parliamo della stagione ancora precedente, eravamo a fine maggio e i giovani bianconeri avevano dominato vincendo 4-0. Curiosamente, si era trattato della terza vittoria consecutiva contro il Milan segnando quattro gol, quel giorno i marcatori erano stati Gabriele Mulazzi, Nicolò Savona, che aveva segnato una inusuale doppietta, e Nicolò Turco, in campo c’erano anche Kenan Yildiz, Dean Huijsen e Jonas Rouhi e dalla panchina si era alzato Samuel Mbangula. Adesso parola al campo: la diretta Juventus Milan Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME FARE A VEDERLA?

I tifosi rossoneri e bianconeri non vorranno per nessun motivo mancare la diretta Juventus Milan Primavera in televisione e saranno accontentati grazie a SportItalia che trasmetterà il segnale anche in streaming video sul sito internet.

MAGNANELLI E GUIDI PER I TRE PUNTI

Il sabato della ventiquattresima giornata del campionato Primavera continua con l’interessante diretta Juventus Milan Primavera in campo alle 13,00 dell’8 febbraio. La sfida è tra due squadre in piena zona playoff e a caccia della vittoria per accorciare la classifica.

La Juventus di Magnanelli è al sesto posto in classifica ed arriva da una sconfitta subita in casa del Monza. Un posto più avanti c’è il Milan di Guidi che si trova al quinto posto e arriva da tre risultati utili consecutivi.

FORMAZIONI JUVENTUS MILAN PRIMAVERA, LE SCELTE DEI MISTER NEL PRE PARTITA

La Juventus di Magnanelli opterà per il modulo a 3 in difesa con Savio, Crous e Rizzo, mentre in porta il titolarissimo Radu. Mazur e Ngana saranno i due mediani mentre, in attacco, giocherà il tridente formato da Crapisto, Pugno e Vacca.

Sarà un 4-3-3, invece, l’impostazione tattica del Milan di Guidi che giocherà con Paloschi e Nissen davanti alla porta di Longoni. Sala, Comotto e Eletu saranno il centrocampo dei rossoneri a sostegno di un tridente formato da Scotti, Liberali e Bonomi.

JUVENTUS MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE

Potrebbero essere favoriti i rossoneri nel pronostico Sisal sulla diretta Juventus Milan Primavera, perché il segno 2 è quotato a 2,30. Le differenze sono comunque davvero ridotte, perché abbiamo il segno 1 a 2,75, mentre si arriverebbe a 3,30 volte quanto avrete messo sul piatto in caso di pareggio.