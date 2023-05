DIRETTA JUVENTUS MILAN/ Video streaming tv: c’è una storia leggendaria (28 maggio 2023)

DIRETTA JUVENTUS MILAN: TESTA A TESTA

Sempre più vicina la diretta di Juventus Milan, una superclassica del calcio italiano che troverà però i bianconeri al tappeto dopo i 10 punti di penalizzazione e il tracollo conseguente di Empoli, con la squadra che rischia comunque l’esclusione d’ufficio dalle Coppe Europee da parte dell’UEFA. Il Milan dopo la vittoria contro la Sampdoria proverà invece a mettere in ghiaccio la qualificazione in Champions League, respingendo gli ultimi assalti di Roma e Atalanta. All’andata Milan vincente con un secco 2-0 sulla Juventus naturalmente allo stadio Meazza di San Siro.

Sono in totale 175 gli incontri disputati tra Juventus e Milan in Serie A, si contano 52 vittorie del Milan, 56 pareggi e 67 vittorie della Juventus. In queste stesse partite sono stati realizzati 226 gol del Milan e 243 gol della Juventus. Un match che ha spesso regalato grande emozioni e che soprattutto si è rivelato decisivo per uno Scudetto che le due squadre non sono state però in grado di contendere al Napoli in questa stagione. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA JUVENTUS MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN, che sappiamo essere un canale presente al numero 214 della televisione satellitare e che è accessibile ai clienti di questa emittente che però abbiano sottoscritto un abbonamento a DAZN (in caso contrario saranno impossibilitati a seguire il match di Serie A). L’alternativa, per i soli abbonati DAZN, resta ovviamente quella della visione in diretta streaming video: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

GRANDE CLASSICA ALL’ALLIANZ!

Juventus Milan è in diretta dall’Allianz Stadium, e si gioca alle ore 20:45 di domenica 28 maggio: un grande appuntamento con la 37^ giornata di Serie A 2022-2023, anche se bisogna dire che i 10 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri hanno tolto un po’ di pepe al match. Quella che sarebbe potuta essere una sfida diretta per la Champions League è diventata un lusso con poche motivazioni per la Juventus, crollata sul campo dell’Empoli praticamente due ore dopo essere stata ricacciata al settimo posto in classifica.

Sarà un’estate di riflessioni, ma anche per il Milan che ha cullato il sogno della finale di Champions League, è stato eliminato dall’Inter e nel frattempo in campionato ha perso punti preziosi, tanto che una sconfitta questa sera metterebbe a serio rischio il quarto posto, il che significherebbe doversi accontentare dell’Europa League. Vedremo quello che succederà nella diretta di Juventus Milan, intanto come sempre possiamo fare le nostre rapide valutazioni sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni del big match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

In Juventus Milan come sappiamo è out anche Fagioli, quindi Massimiliano Allegri deve scegliere tra Leandro Paredes e Miretti ed è favorito quest’ultimo, perché in regia dovrebbe operare Locatelli con Rabiot ovviamente sull’altra mezzala. In difesa Gatti ha ormai preso la maglia da titolare a scapito di Alex Sandro, e giocherà al fianco di Bremer e Danilo; in porta avremo Szczesny, sulle corsie laterali spazio a Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. Davanti, la coppia Di Maria-Vlahovic potrebbe essere all’ultimo atto bianconero all’Allianz Stadium.

Nel Milan invece Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 con Tonali e Krunic in mediana; Saelemaekers è favorito su Messias per iniziare a destra, Brahim Diaz e Rafael Leao completano la trequarti a supporto di Giroud. Resta da definire la difesa che giocherà davanti a Maignan: Calabria e Theo Hernandez non hanno problemi in qualità di terzini, poi dovremmo avere Tomori come uno dei due centrali e dunque il ballottaggio a tre fra Kjaer, Kalulu e Thiaw per l’altra maglia, con l’esperto danese che sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Juventus Milan, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,40 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,25 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,05 volte la vostra giocata.











