DIRETTA JUVENTUS MILAN (RISULTATO 0-0): NICO GONZALEZ PUNGE IN CONTROPIEDE

Al 16’ Maignan compie un salvataggio rischioso fuori dall’area, anticipando Yildiz dopo un errore nella fase di costruzione del Milan. Al 19’ il Milan prova uno schema su calcio d’angolo: Theo Hernandez batte corto per Reijnders, ma Locatelli interviene, con l’ultimo tocco che finisce su Tomori. Al 22’ Gatti riesce a sfuggire alla marcatura di Gabbia e calcia a lato, anche se c’era stata una spinta sul difensore rossonero. Al 26’ Di Gregorio compie un grande salvataggio, negando a Leao un tiro a colpo sicuro. Theo Hernandez ci prova subito dopo, ma viene murato al momento del tiro. La Juventus riparte velocemente con Yildiz, che serve Nico Gonzalez, ma l’ex Fiorentina perde l’attimo giusto per concludere. (agg. di Fabio Belli)

Calciomercato Como News/ Alli ad un passo dai biancoblu. Niente Ansu Fati, piace Ngonge (18 gennaio 2025)

DIRETTA JUVENTUS MILAN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Milan sarà a disposizione per chi non potrà andare allo Stadium tramite le piattaforme Dazn e Sky, nel caso in cui fosse attiva l’opzione dedicata. L’evento sarà dunque trasmesso in streaming sulle applicazioni dedicate come Sky Go oltre che in televisione sul canale Zona Dazn 214.

Calciomercato Torino News/ Casadei, l'offerta non convince il Chelsea: occhio alla Lazio (18 gennaio 2025)

KOOPMEINERS PERICOLOSO

Dopo appena 3 minuti, Reijnders sfonda centralmente e serve Leao, ma il portoghese viene fermato dalla difesa della Juventus. I bianconeri rispondono subito: all’8’ Mbangula si prepara con il destro e tenta un tiro a giro verso il palo lontano, ma la palla finisce di poco fuori. Al 10’, Leao prova a tirare da dentro l’area piccola, ma Kalulu si oppone, respingendo il suo tentativo. Al 14’, Koopmeiners scocca un potente tiro che però si spegne leggermente a lato della porta rossonera. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Big match di giornata questa diretta di Juventus Milan, e come non fare un passo indietro nel tempo per i nostri testa a testa storici quando abbiamo l’occasione di commentare un classico del calcio italiano. Cerchiamo dunque di capire quale delle due compagini avrà il favore del pronostico storico alla fine dei prossimi novanta minuti. Iniziamo con il dire che abbiamo in totale 147 partite prima di quella che andremo a commentare questa sera, i bianconeri sono avanti in questa rivalità avendo vinto 55 partite, ma è comunque un vantaggio misero se consideriamo che il Milan ha pareggiato 46 volte contro la Vecchia Signora e altrettante sono le vittorie dei rossoneri.

Risultati Serie A, classifica/ Successo importante del Bologna! Diretta gol live score (oggi 18 gennaio 2025)

L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato in Supercoppa, dove il Milan ha vinto di misura per 2.1 in semifinale, l’ultima in campionato invece è finita 0-0 tra due compagini che non hanno mai cercato davvero di vincere la partita. Andrà cosi anche stasera? Vediamo cosa ci dicono le formazioni ufficiali della diretta di Juventus Milan, il match sta per entrare finalmente del vivo. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yıldız, Koopmeiners, Mbangula; González. A disp. Perin, Pinsognio; Alberto, Rouhi, Savona; D. Luiz, Fagioli; Adžić, Vlahović, Weah. All. Motta. MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Tomori, Gabbia, Hernández; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Zeroli; Camarda, Jović, Omoregbe. All. Conceição. (agg. Gianmarco Mannara)

SOLO TRE PUNTI DI DISTACCO TRA DI LORO

Big match sabato 18 gennaio 2025 alle ore 18:00 con la diretta Juventus Milan. Presso l’Allianz Stadium si torna a disputare una partita di calcio come lo conosciamo, dopo che nei giorni scorsi l’impianto ha ospitato il torneo di calcio a sette King League World Cup 2025 in cui ha trionfato il Brasile, e l’appuntamento è di quelli imperdibili. I rossoneri hanno infatti la possibilità di tentare l’aggancio ai diretti rivali di giornata vista la posizione occupata dai due club in classifica al momento. I bianconeri occupano il quinto posto a trentaquattro punti mentre il Milan è in settima posizine a trentuno punti.

Un successo garantirebbe quindi ai lombardi l’aggancio ai diretti rivali di questo turno dopo aver battuto in trasferta il Como in settimana recuperando l’impegno che era stato rinviato a causa della Supercoppa Italiana. La Juve, invece ha ottenuto solamente un pareggio dalla trasferta infrasettimanale in casa dell’Atalanta, arrivando a collezionare in questo modo il terzo x consecutivo in Serie A. Da non perdere inoltre il possibile incrocio tra l’allenatore milanista Sergio Conceiçao ed il figlio juventino Francisco, la cui presenza in campo è però in dubbio a causa di un problema riscontrato al flessore della gamba destra già nel riscaldamento di Juventus-Milan valida per la Supercoppa disputata a Riad.

JUVENTUS MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Quello che sembra trapelare dalle probabili formazioni della diretta Juventus Milan è che entrambi i tecnici delle due squadre dovrebbero impiegare il modulo 4-2-3-1 per i rispettivi schieramenti di partenza. I bianconeri scenderanno quindi in campo con Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Yildiz, Koopmeiners, Mbangula e Nico Gonzalez, favorito sull’acciaccato Vlahovic. I rossoneri impiegheranno quindi a loro volta il 4-2-3-1 con Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Fofana, Musah, Jimenez, Reijnders, Leao e Abraham.

DIRETTA JUVENTUS MILAN, LE QUOTE

Le quote della diretta Juventus Milan sembrano sorridere agli uomini di mister Thiago Motta. I bookmakers come Snai indicano infatti la squadra di Motta come favorita per la vittoria pagando l’1 a 2.10. Il pronostico non è quindi dei più promettenti per i rossoneri di mister Conceiçao che vengono dati vincenti a 3.55 ed avrebbero dunque maggiori chances di pareggiare, con l’x indicato a 3.25, piuttosto che tornare a casa con i tre punti in tasca.