Diretta/ Juventus Milan streaming video tv: big match all’Allianz Stadium (Serie A)

Juventus Milan, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Big match di giornata e grande classico del calcio italiano, Juve-Milan si presenta come sfida affascinante con i rossoneri lanciati dall’ultima vittoria contro la Lazio, un netto 2-0 che ha mantenuto i rossoneri a punteggio pieno in testa alla classifica del campionato assieme a Roma a Napoli. In Champions a Liverpool è arrivata una sconfitta per 3-2 che ha però confermato l’ottimo stato di forma degli uomini di Pioli in questo avvio di stagione.

La Juventus ha invece trovato riscatto proprio in Champions, con lo 0-3 inflitto al Malmoe, dopo le amarezze di campionato e la sconfitta di Napoli che ha lasciato a quota 1 punto i bianconeri in classifica. Un’altra grande sfida attende gli uomini di Allegri che non sono stati fortunati a livello di calendario ma non erano mai partiti così male nella storia recente. Il 9 maggio scorso il Milan ha vinto con un roboante 0-3 l’ultimo precedente allo Stadium, ultima vittoria bianconera in casa datata 10 novembre 2019, rete decisiva messa a segno da Paulo Dybala.

DIRETTA JUVENTUS MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Le probabili formazioni di Juventus Milan, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.



