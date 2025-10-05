Diretta Juventus Milan streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA JUVENTUS MILAN (RISULTATO 0-0): DOPPIA CHANCE PER GIMENEZ!

Al 28’ si accende anche la Juventus, con Conceicao che sfonda sulla destra e mette un pallone teso in area: una deviazione di McKennie diventa un assist per David, ma l’ex Lille non riesce a controllare e spreca una buona occasione da posizione favorevole. Al 32’ risponde il Milan con una bella iniziativa di Gimenez, che entra in area e calcia centralmente, trovando la parata sicura di Di Gregorio. Pochi minuti dopo, al 34’, splendida imbucata di Locatelli sulla destra per Kalulu, bravo a servire un pallone in mezzo per l’attaccante rossonero che, però, scivola proprio al momento di concludere. Nel finale di tempo è ancora il Milan a provarci: al 42’ Pavlovic crossa dalla sinistra e Gimenez tenta la girata di testa, mandando però il pallone sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, l’ex rossonero Kalulu cerca la conclusione da fuori area, ma il suo destro termina ampiamente a lato. Il primo tempo di Juventus-Milan si chiude così sullo 0-0, con poche emozioni e due squadre molto accorte, più attente a non sbagliare che a rischiare qualcosa in avanti. (agg. di Fabio Belli)

SQUADRE GUARDINGHE IN AVVIO

Dopo appena due minuti il Milan si fa subito vedere in avanti con una progressione di Bartesaghi sulla sinistra: cross al centro e conclusione di Fofana, che però termina a lato. La Juventus risponde poco dopo con una sponda in area di David per McKennie, il cui sinistro è impreciso e non impensierisce Maignan. I ritmi restano contenuti nei minuti iniziali, ma al 13’ il Milan prova a pungere: Tomori disegna un bel cross in area per Pulisic, che cerca di servire Gimenez di testa, senza però riuscire a rendere pericolosa l’azione. Il primo vero brivido arriva al 22’: Pulisic ruba palla a Conceicao e si lancia verso l’area bianconera, ma nel momento decisivo perde l’equilibrio e non riesce a concludere. La sfera resta vagante e crea qualche secondo di confusione, prima che la difesa juventina riesca a liberare l’area. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Siamo quasi arrivati all’ora X della diretta di Juventus Milan, il big match di giornata non può non avere l’angolo delle statistiche, la rubrica in cui analizziamo i numeri delle due squadre e si cerca di capire tramite essi chi può avere o meno il favore del pronostico dalla propria parte. La Juventus si presenta con numeri che rispecchiano la sua identità: possesso medio al 53%, precisione nei passaggi all’82% e un xG di 1.40, frutto di circa 13 tiri a partita (5 nello specchio). La squadra di Torino fa della solidità difensiva il suo punto di forza: appena 8 conclusioni concesse a gara e il 65% dei contrasti vinti. L’aggressività si vede anche nella disciplina: 3 gialli di media, ma quasi mai cartellini pesanti. Il Milan ha invece una vocazione più offensiva e verticale: possesso medio al 55%, precisione all’84% e un xG più alto, 1.55, con 15 tiri a gara (6 nello specchio).

I rossoneri segnano con un tasso di realizzazione del 17%, superiore alla Juve, ma concedono di più in difesa: 11 tiri subiti in media, spesso sulle corsie laterali. In compenso guadagnano più corner (7 contro i 5 dei bianconeri), sfruttando la spinta costante degli esterni. Ora via al commento live della diretta di Juventus Milan, si parte! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; F. Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; S. Gimenez, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri (agg. Gianmarco Mannara)

JUVENTUS MILAN: POSTICIPO DI LUSSO

La chiusura sarà di lusso per la sesta giornata di Serie A, infatti alle ore 20.45 di stasera, domenica 5 ottobre 2025, la diretta Juventus Milan sarà il nobile posticipo dall’Allianz Stadium di Torino, chiamato a dare risposte molto significative sia per i bianconeri di Igor Tudor sia per i rossoneri del grande ex Max Allegri.

La Juventus arriva da molti pareggi nelle ultime uscite, fra cui quelli contro l’Atalanta nella scorsa giornata e quella a Villarreal in Champions League. I bianconeri sono ancora imbattuti ma hanno rallentato la loro marcia, rischiano di esserci similitudini con lo scorso campionato e sarebbe prezioso allontanarle con una vittoria di prestigio.

Il Milan invece arriva dalla vittoria contro il Napoli, ovviamente la più significativa nella striscia dei quattro successi consecutivi dei rossoneri, che possono pensare solamente al campionato e cercano un altro risultato di valore per lanciare sempre più il progetto tricolore, che in queste settimane comincia ad assumere una certa concretezza.

Siamo solamente ad inizio ottobre e quindi logicamente i calcoli a lunga scadenza sono ancora esposti a molti rischi, intanto però le premesse sono già molto intriganti e in ogni caso la diretta Juventus Milan non può mai essere una partita come le altre. Chi festeggerà la sosta e chi invece dovrà affrontare due settimane con i dubbi?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Igor Tudor nelle probabili formazioni della diretta Juventus Milan dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Tutto chiaro nella retroguardia, con Di Gregorio e davanti a lui Gatti, Bremer e Kelly; le fasce saranno presidiate dall’ex Kalulu e da Cambiaso, in mezzo l’altro ex Locatelli e forse Koopmeiners, considerato il fastidio accusato da Thuram a Villarreal. Davanti la certezza è Yildiz, per il resto abbiamo Conceicao e Vlahovic che dovrebbero essere favoriti rispettivamente su Zhegrova e David, ma due terzi dell’attacco resta in bilico.

Modulo 3-5-2 invece per il ritorno da ex di Max Allegri: Tomori non è al top e quindi è pronto De Winter per completare la difesa a tre con Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan; tutto chiaro a centrocampo con Modric in cabina di regia, Fofana e il grande ex Rabiot come mezzali più gli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, che giocherà al posto dello squalificato Estupinan mentre davanti il grande dubbio è se lanciare Leao da titolare al fianco di Pulisic o puntare su Gimenez.

PRONOSTICO E QUOTE

Difficile sbilanciarsi su un big-match, il pronostico sulla diretta Juventus Milan vede infatti differenze minime in base alle quote Snai. La vittoria bianconera è indicata a 2,70 contro il 2,80 in caso di un successo rossonero, se volete puntare a una vincita (non di molto) più sostanziosa, c’è infine il pareggio indicato a 3,05.