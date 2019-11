Diretta Juventus Milan/ Streaming video tv: quote, Juve favorita (Serie A)

Juventus Milan, diretta dall’arbitro Maresca, è il big-match che alle ore 20.45 di stasera, domenica 10 novembre, chiuderà la dodicesima giornata di Serie A. Partita naturalmente ricchissima di fascino e di tradizione all’Allianz Stadium, ma oggi l’attualità ci dice che Juventus Milan è una sfida tra due squadre separate addirittura da 16 punti in classifica, un’enormità dopo appena 11 giornate giocate. Per la Juventus tutto va bene, la squadra di Maurizio Sarri arriva dalla vittoria nel derby e dalla qualificazione agli ottavi già assicurata in Champions League, l’obiettivo naturalmente è quello di continuare a marciare a ritmi altissimi contro un Milan in palese difficoltà. Stefano Pioli vuole invece vedere una reazione dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio: certo, fare risultato allo Stadium non sarà affatto facile, ma anche “solo” un pareggio avrebbe grande valore, pure dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JUVENTUS MILAN

La diretta tv di Juventus Milan sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, i numeri 201 e 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Nelle probabili formazioni di Juventus Milan bisogna naturalmente tenere conto delle condizioni di De Ligt e Cristiano Ronaldo, di conseguenza potrebbe esserci spazio per uno tra Demiral e Rugani al fianco di Bonucci. CR7 invece stringerà i denti ma per il resto in attacco è tutto da decidere, con i ballottaggi Rasmsey-Douglas Costa-Bernardeschi e Dybala-Higuain per le altre due maglie a disposizione. Un dubbio anche a centrocampo, dove le certezze sono Pjanic e Matuidi mentre Khedira sembra essere il favorito per la terza e ultima maglia a disposizione. Sono tutti ballottaggi ad altissima qualità, Stefano Pioli invece deve ancora trovare la formula giusta, in particolare in attacco dove comunque Suso, Piatek e Calhanoglu sono i favoriti per il tridente titolare. In difesa sembra tutto chiaro, con Duarte centrale al fianco di Romagnoli, molto da decidere invece a centrocampo, dove restano vivi i dubbi Kessiè-Kriunic e Bennacer-Biglia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus Milan, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Come classifica e fattore campo fanno logicamente pensare, sembra favorita la Juventus: segno 1 quotato infatti a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X ed infine a 7,25 volte la posta in palio in caso di segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA