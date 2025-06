Diretta Juventus Milan U17 streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima semifinale di Under 17 Serie A.

DIRETTA JUVENTUS MILAN U17 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo in campo con la diretta Juventus Milan U17, possiamo ricordare che i giovani bianconeri hanno dominato il loro girone in stagione regolare piazzando 57 punti in 24 partite, rifilandone 7 al Torino e segnando la bellezza di 85 gol, 30 in più rispetto ai secondi attacchi del girone (Torino e Genoa) ma anche 10 più di Inter e Milan, poi nei playoff è proseguita la grande corsa perché contro il Cagliari è arrivata una vittoria esterna per 2-1 nell’andata dei quarti, addirittura il ritorno è terminato 5-0 e dunque non c’ è dubbio alcuno che per la Juventus U17 questa semifinale sia assolutamente meritata.

Calciomercato Serie A News/ Lecce scelta la punta Kevin Carlos, Udinese Bertola ad un passo (18 giugno 2025)

Così anche per il Milan, che nel girone B è giunto secondo alle spalle dell’Inter: i rossoneri hanno fatto 57 punti ma con due gare giocate in più, hanno incassato 32 reti e poi nei playoff hanno eliminato l’Empoli grazie al miglior posizionamento nella graduatoria della regular season, dopo un 1-0 esterno sono andati sotto 0-3 nel ritorno dei quarti ma hanno trovato le due reti con cui hanno ottenuto la qualificazione. La strada dunque prosegue, ma chi andrà in finale scudetto? Scopriamolo insieme, perché ci siamo: inizia la diretta Juventus Milan U17! (agg. di Claudio Franceschini)

Chi è Carlos Cuesta, nuovo allenatore Parma/ Ex assistente di Arteta, sulla scia di Maresca (18 giugno 2025)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS MILAN U17

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta Juventus Milan U17, per la semifinale scudetto nessun appuntamento in tv né eventualmente con una diretta streaming video.

JUVENTUS MILAN U17: UNA SEMIFINALE CLASSICA!

La diretta Juventus Milan U17 ci fa vivere, alle ore 17:30 di mercoledì 18 giugno, la prima semifinale nel campionato Under 17 Serie A 2024-2025: l’appuntamento è al Benito Stirpe di Frosinone, campo neutro come da tradizione e sfida interessantissima tra due squadre che giocano forse una finale anticipata.

Sia Juventus che Milan sono parecchio blasonate a questi livelli, è vero che non vincono lo scudetto da tanti anni ma comunque sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante, riempiendo anche le nazionali di riferimento di loro effettivi e arrivando in semifinale con una stagione dominata o quasi, ora a pochi passi dalla gloria del tricolore.

Calciomercato Atalanta News/ Al posto di Ederson arriva il colombiano del Palmeiras!

Sarà molto interessante non solo valutare quello che succederà e chi si qualificherà in finale, ma naturalmente anche i nuovi prodotti che bianconeri e rossoneri sapranno eventualmente far affermare; i quarti di finale sono già andati, per il Milan una straordinaria rimonta sull’Empoli nella partita di ritorno mentre la Juventus ha regolato il Cagliari senza particolari problemi.

Tra poco sarà il momento di vivere insieme la diretta Juventus Milan U17, nel frattempo però diamo uno sguardo alle potenziali scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN U17

Nella diretta Juventus Milan U17 non dovrebbe cambiare troppo Matteo Cioffi rispetto ai quarti playoff contro il Cagliari: modulo 3-4-2-1 con Gielen, Badarau e De Brul che proteggono il portiere Huli, a correre sulle fasce laterali dovrebbero essere Repciuc sulla destra e Elimoghale a sinistra, mentre a formare la coppia centrale avremo Tiozzo e Malfatti. Davanti c’è tantissima qualità: Barido e Ceppi sono i due trequartisti, staffetta incredibile come prima punta tra Amadio e Durmisi che hanno segnato più di 30 gol in coppia nella sola regular season, in ballottaggio rimane come sempre anche Bracco.

La risposta di Giovanni Renna per il Milan U17 in questa semifinale è un 4-2-3-1 con Pittarella in porta, Vechiu e Cullotta come centrali e due esterni bassi che sono Nolli e Tartaglia, poi ecco la zona mediana del campo dove capitan Arnaboldi agisce in compagnia di Plazzotta, anche qui le cose migliori arrivano dalla trequarti in su con Simon La Mantia che è un laterale capace di tanti gol, lui parte da destra mentre Pisati o Grassini agiscono dalla sinistra, Pandolfi è il giocatore che si muove centralmente tra le linee supportando la prima punta Zaramella.