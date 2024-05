Diretta/ Juventus Monza Primavera streaming video tv: giochi già fatti (12 maggio 2024)

DIRETTA JUVENTUS MONZA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Juventus Monza Primavera, che si gioca alle ore 13.00, mette di fronte due squadre che si affrontano a giochi ormai fatti. Deludente la stagione dei bianconeri, che hanno perso progressivamente e inesorabilmente terreno dalla zona play off e che dovranno restare a guardare, dopo l’ultima sconfitta sul campo del Genoa che ha fatto scivolare la Juventus Primavera addirittura al dodicesimo posto in classifica.

Video/ Monza Lazio (2-2) gol e highlights: doppietta decisiva di Djuric! (Serie A, 4 maggio 2024)

Dall’altra parte il Monza ha messo in cassaforte una sudata ma meritata salvezza, l’ultima vittoria nello scontro diretto col Frosinone è stata decisiva: perdendo i brianzoli si sarebbero trovati con due soli punti da gestire nelle ultime due giornate della regular season rispetto all’ultimo posto, la vittoria li ha invece portati a +8 permettendo loro di festeggiare la matematica salvezza.

Diretta/ Monza Lazio (risultato finale 2-2): Djuric risponde a Vecino! (4 maggio 2024, Serie A)

JUVENTUS MONZA PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Juventus Monza Primavera, basta sintonizzarsi su Sportitalia, disponibile gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Se sei fuori casa o non hai accesso alla TV, puoi comunque guardare la partita in diretta streaming tramite l’app o il sito web di Sportitalia.

JUVENTUS MONZA PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Juventus Monza Primavera proporrà le seguenti possibili scelte di formazione da parte dei due allenatori. La Juventus guidata da Massimo Brambilla giocherà con un modulo 5-3-2. In porta ci sarà Vinarcik, mentre Pagnucco e Turco agiranno come terzini, supportati dal trio difensivo centrale composto da Benia, Gil e Savio. A centrocampo, Crapisto e Owusu occuperanno il ruolo di mezzali, mentre Florea sarà il regista. In avanti, il duo offensivo sarà composto da Anghelè e Mancini. 3-5-2 anche per il Monza di Oscar Brevi con Mazza in porta e Bagnaschi, Postiglione e Kassama titolari nella difesa a tre. A centrocampo Capolupo, Berretta, Colombo, Lupinetti e Marras, coppia offensiva con Antunovice Zoppi.

DIRETTA/ Monza Frosinone Primavera (risultato finale 2-1): i brianzoli sono salvi! (4 maggio 2024)

JUVENTUS MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se vuoi scommettere sul match in diretta Juventus Monza Primavera, le quote fornite dall’agenzia Snai indicano i bianconeri come favoriti, con una quota di 1.77 per il segno 1, mentre la vittoria del Monza è quotata a 3.60. La quota per il pareggio è stabilita a 3.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA