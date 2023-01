DIRETTA/ Juventus Monza video streaming Canale 5: bianconeri per dimenticare Napoli

DIRETTA JUVENTUS MONZA: RISCATTO BIANCONERO?

La diretta di Juventus Monza ha un ordine assoluto per la squadra di Massimiliano Allegri, rialzarsi subito dopo il pesantissimo 5-1 contro il Napoli al Diego Maradona venerdì scorso. Vincere potrebbe non bastare, perché servirà anche farlo in maniera importante cercando di regalare alla squadra un risultato rotondo. Di fronte si troveranno una squadra che sta crescendo e che in questa stagione ha battuto la Vecchia Signora in campionato imponendosi 1-0 in casa nel momento più complicato della squadra bianconera.

Sarà dunque una partita interessante perché entrambe le squadre cercheranno di portare a casa il passaggio del turno. Quello che appare abbastanza evidente è che il fattore campo stavolta potrebbe rendersi determinante anche se il tifo bianconero non è assolutamente soddisfatto del momento e potrebbe protestare. Sarà dunque una gara che si giocherà per i bianconeri soprattutto nella testa ancor prima che sul rettangolo verde di gioco.

JUVENTUS MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta di Juventus Monza, ottavo di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso gratuitamente, in chiaro ed esclusiva su Canale 5, emittente televisiva della famiglia Mediaset che permetterà la visione del match sulla televisione nazionale.

La sfida Juventus Monza sarà inoltre visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, totalmente gratis, collegandosi al sito oppure scaricando l’applicazione su tutti tablet e smartphone.

JUVENTUS MONZA: GARA DELL’EX PER MISTER PALLADINO

La diretta di Juventus Monza, gara in programma giovedì 19 gennaio alle ore 21:00, racconta quello che sarà l’ottavo di finale tra i bianconeri e i lombardi. I bianconeri hanno come unico e solo imperativo quello di portare a casa almeno un trofeo in questa stagione molto complicata, scacciando inoltre il primo possibile i fantasmi del 5-1 inflitto dal Napoli al Maradona. In fiducia invece il Monza dell’ex bianconero Raffaele Palladino, capace di dare una grossa svolta al campionato della neopromossa, con la recente vittoria per 3-2 con la Cremonese che ha consegnato il terzo risultato utile in altrettante partite di questo 2023.

Per la Juventus, prima squadra nell’albo d’oro di questa competizione con 14 successi, si tratta del debutto stagionale in Coppa Italia. Non si può dire lo stesso del Monza che per giocarsi l’acceso ai quarti all’Allianz Stadium, ha dovuto prima vedersela con Frosinone e Udinese, vincendo entrambe le partite con il risultato di 3-2. Con i ciociari decisivi Valoti e Caprari (entrambi su rigore) e infine il centro di Gytkjaer, con i bianconeri sono andati in gol ancora una volta Valoti, Molina e Petagna.

JUVENTUS MONZA LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Monza vedono i bianconeri di Allegri schierare più di qualche titolare, a dimostrazione dell’importanza di questo match. Modulo 3-5-1-1, tra i pali Perin farà riposare Szczesny, confermata in blocco la difesa di Napoli Danilo, Bremer e Alex Sandro nonostante i cinque gol subiti con grande colpa del trittico difensivo. Altra chance per testare la condizione di Chiesa, apparso appannato a Napoli anche per via di una posizione scomoda vista la presenza di Kvaratskhelia. Dall’altro lato ancora in campo Kostic mentre a centrocampo opportunità per Fagioli con Locatelli e Rabiot. Miretti agirà da trequartista, Kean la punta di riferimento.

Cambio di portiere anche per il Monza. Infatti, nel 3-5-2 disegnato da Palladino, in porta ci sarà Cragno con Marlon, Caldirola e Izzo a difendere. Ciurria non più da trequartista ma esterno, complice la sua grande duttilità, con Carlos Augusto dall’altro lato. Centrocampo con Sensi, Machin e il prodotto del vivaio atalantino Colpani. Davanti riposa Caprari, ci saranno Petagna e l’ex Juventus Under 23 Dany Mota Carvalho. Tra gli squalificati Birindelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Juventus Monza vedono i bianconeri favoriti. Per Snai, la vittoria nei novanta minuti è data a 1.45 mentre il successo biancorosso lo troviamo a 6.75. Pari e conseguente supplementare a 4.50. Il Gol ovvero entrambe le squadre in gol lo si può giocare a 1.90. Riuscirà il Monza ad estromettere la squadra di Allegri dalla competizione? L’eventuale avvenimento è dato a quattro volte la posta in palio.

