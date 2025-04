DIRETTA JUVENTUS MONZA (RISULTATO 2-0): CI PROVA BIRINDELLI

Nel secondo tempo, il Monza cerca di sfruttare la superiorità numerica, con Castrovilli che serve un ottimo pallone a Birindelli, il quale mette un cross in mezzo, ma nessun compagno è pronto a sfruttarlo. La squadra di Palladino attacca con maggiore qualità. Al 13’, la Juventus effettua due sostituzioni: fuori Cambiaso per Weah e Thuram per Savona. Al 14’, la Juventus ha la prima grande occasione del secondo tempo, con Nico Gonzalez che scappa a Carboni e calcia col sinistro, ma Turati riesce a respingere. Poco dopo, Savona riceve un cartellino giallo per un fallo su Caprari. Al 18’, il Monza effettua due cambi, inserendo Petagna e Forson al posto di Birindelli e Akpa-Akpro. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA JUVENTUS MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Monza non sarà una partita trasmessa in esclusiva solamente da DAZN. Oltre alla piattaforma che proporrà il match in streaming a pagamento con la sua applicazione, anche Sky fornirà la visione di questo evento ai suoi abbonati. L’appuntamento in televisione è dunque sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

ESPULSO YILDIZ!

La Juventus continua a esercitare pressione nel primo tempo, con Kelly che prova ancora dalla distanza senza successo. Al 32’, arriva il primo cartellino giallo della partita per Renato Veiga, ammonito per un intervento in ritardo su Dany Mota. Al 34’, i bianconeri raddoppiano grazie a un gol di Kolo Muani, che finalizza un perfetto assist di Thuram dopo un errore del Monza. Tuttavia, prima della fine del primo tempo, un’imprudente gomitata di Kenan Yildiz su Bianco gli costa un’espulsione, lasciando la Juventus in inferiorità numerica per tutta la seconda metà di gioco. (agg. di Fabio Belli)

KOLO MUANI SFIORA IL RADDOPPIO!

La Juventus parte forte contro il Monza e, dopo una spettacolare rovesciata di Kolo Muani respinta da Turati, trova il vantaggio all’11’ con un gran sinistro da fuori area di Nico Gonzalez. Il Monza spreca una grande occasione in contropiede con Birindelli, mentre poco dopo Kolo Muani si divora il raddoppio solo davanti al portiere. A Torino, i bianconeri conducono grazie a una partenza convincente. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Juventus Monza prende il via, sulle rispettive panchine siedono Igor Tudor e Alessandro Nesta che sono quasi coetanei, due anni di differenza (il più giovane è il croato) e davvero tante sfide in campo. Nesta ha vinto uno scudetto, con la Lazio, all’ultima giornata strappandolo a Tudor e alla sua Juventus, tre anni dopo i due si sono ritrovati nella finale di Champions League a Manchester e ancora una volta il romano, nel frattempo trasferitosi al Milan, ha avuto la meglio, entrambi erano titolari in quella partita e Nesta aveva anche segnato il suo rigore, Tudor purtroppo era uscito per infortunio al 42’ minuto, sostituto da Alessandro Birindelli.

Curiosamente il terzino pisano era stato l’unico, con Alessandro Del Piero, a segnare dal dischetto; chissà che Tudor oggi pensi a una rivincita anche inconsciamente, intanto leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché finalmente è tempo della diretta Juventus Monza, e dobbiamo scoprire insieme come andranno le cose! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor. MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All. Nesta. (agg. di Claudio Franceschini)

LA CHAMPIONS RESTA L’OBIETTIVO

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 18:00 la diretta Juventus Monza. Presso l’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora prosegue il suo cammino verso il piazzamento più alto nelle Coppe Europee della prossima stagione visto che punta ancora a qualificarsi per la Champions League. I bianconeri aspirano dunque a finire il campionato tra le prime quattro, presumibilmente alle spalle di Atalanta, Napoli ed Inter, e ricominciare in grande la prossima annata calcistica, provando a dimenticare le delusioni vissute in quella sempre in corso.

Chi vuole sicuramente cancellare quanto fatto quest’anno è il Monza, in fondo alla classifica della Serie A da tempo immemore e già con la testa al campionato cadetto da affrontare nel 2025/2026 a causa dell’imminente retrocessione in B. La squadra di Nesta, richiamato dopo la breve e sfortunata parentesi vissuta con Bocchetti, non è stata in grado di risollevarsi in questo finale di torneo perdendo non solo contro le prime della classe ma anche contro le dirette concorrenti per la salvezza. La mancanza di obiettivi perseguibili potrebbe in ogni caso rendere il Monza molto pericoloso e la Juve non dovrà prendere sotto gamba questo impegno.

JUVENTUS MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-4-1-2 con Di Gregorio, Kalulu, Renato Veiga, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Nico González, Yildiz e Vlahović dovrebbe essere la soluzione adottata da mister Igor Tudor se ragioniamo sulle probabili formazioni della diretta Juventus Monza. Il tecnico Alessandro Nesta potrebbe invece optare su un 3-5-2 con Turati, Pedro Pereira, Caldirola, Carboni, Ciurria, Akpa-Akpro, Bianco, Gagliardini, Kyriakopoulos, Caprari e Mota per tentare di fare punti lontano dalle mura amiche contro un avversario ben più quotato.

DIRETTA JUVENTUS MONZA, LE QUOTE

Le quote sono decisamente impietose nei confronti degli ospiti per l’esito finale della diretta Juventus Monza. I piemontesi sono infatti gli assoluti favoriti alla vigilia per tutte le agenzie di scommesse e, stando per esempio a Sisal, la loro vittoria non andrebbe qutotata oltre l’1.18. Persino il pareggio appare come un un punteggio fortemente improbabile sulla carta con il segno x pagato appunto a 6.50 mentre il 2, equivalente al trionfo dei brianzoli, è fissato addirittura a 17.00: un vero azzardo che potrebbe fruttare parecchio se l’incontro non dovesse andare come pronosticato.