DIRETTA/ Juventus Nantes video streaming tv: una semifinale storica come precedente

DIRETTA JUVENTUS NANTES: I TESTA A TESTA

Naturalmente i precedenti di Juventus Nantes ci conducono a parlare della semifinale di Champions League 1996: sulla strada verso l’ultimo trofeo internazionale della Vecchia Signora, era arrivata la squadra campione di Francia. A decidere era stata la partita di andata: allo stadio Olimpico di Torino la Juventus aveva vinto 2-0 con i gol di Gianluca Vialli e Vladimir Jugovic, prendendosi un vantaggio consistente in vista del match di ritorno. Due settimane più tardi alla Beaujoire il Nantes si era rifatto, ma non era servito: Vialli aveva portato in vantaggio i bianconeri, Eddy Capron aveva risposto alla fine del primo tempo ma la ripresa si era aperta con la rete di Paulo Sousa.

Costretto a segnare quattro gol per volare in finale, il club francese ne aveva trovati due con Japhet N’Doram e Franck Renou; aveva vinto la partita, ma la qualificazione all’ultimo atto di Roma l’aveva ottenuta la Juventus che, guidata da Marcello Lippi, avrebbe poi festeggiato la vittoria della Champions League contro l’Ajax, in una partita decisa ai calci di rigore con quello finale realizzato da Jugovic, dopo le trasformazioni di Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto e Michele Padovano. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS NANTES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Juventus Nantes sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Juventus Nantes, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

JUVENTUS NANTES: ALLEGRI PUNTA SULL’EUROPA!

Juventus Nantes, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Nuovo fronte per la Juventus che dopo una fase a gironi di Champions pessima ha strappato almeno il ripescaggio e ora proverà a far valere l’avventura nella nuova competizione per nobilitare una stagione appesantita dalla penalizzazione ricevuta in campionato. L’ultima vittoria contro la Fiorentina ha dimostrato lo spirito sempre combattivo dei bianconeri che sarebbero secondi in Serie A senza il -15.

Il Nantes grazie all’ultima vittoria contro il Lorient è risalito al tredicesimo posto nella Ligue 1 francese, per i canarini 3 vittorie nelle ultime 5 partite di campionato che hanno risollevato dai bassifondi della classifica, anche se contro la Juventus sulla carta il pronostico sembra proibitivo per i francesi. Le due squadre non si affrontano dalla semifinale di Champions League del 1996: la Juventus vinse 2-0 all’andata e conquistò la finale di Roma poi vinta ai calci di rigore contro l’Ajax.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES

Le probabili formazioni della diretta Juventus Nantes, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Risponderà il Nantes allenato da Antoine Kombouaré con un 5-4-1 così schierato dal primo minuto: Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand.

JUVENTUS NANTES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Nantes, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Nantes, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











