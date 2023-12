DIRETTA JUVENTUS NAPOLI/ Video streaming tv: l’anno scorso dominio partenopeo (Serie A, 8 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus Napoli evidenzia due delle squadre più importanti del contesto italiano. Le due società in passato si sono affrontate per la bellezza di 180 partite tra tutte le competizioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della Juventus che ha ottenuto 84 successi contro i partenopei; Napoli che risponde con 46 vittorie mentre sono 50 i pareggi. La prima volta che le due squadre si sono affrontate bisogna tornare indietro nel tempo al novembre del 1926, quando la Juventus riuscì ad avere la meglio in casa del Napoli con il risultato di 0-3. Tra i tanti risultati da ricordare va sicuramente citata la sfida vinta dal Napoli grazie all’incredibile punizione calciata dal campione argentino Diego Armando Maradona. Avvicinandoci a tempi più moderni le due formazioni si sono affrontate anche nel campionato di serie B alla luce della retrocessione della formazione bianconera.

Tornate in serie A le due squadre si sono date battaglia in campionato per contendersi la vittoria dello scudetto in più di un’occasione con i bianconeri ad avere la meglio. Le due squadre si sono affrontate anche in finale di coppa Italia il 17 giugno 2020 con la vittoria calci di rigore della formazione azzurra. L’ultima partita giocata tra queste due squadre risulta essere quella del 23 aprile 2023. Vittoria per il Napoli grazie alla rete decisiva di Giacomo Raspadori con tante polemiche nel finale per una rete annullata alla Juventus per fallo dell’ex di turno Milik. (Marco Genduso)

JUVENTUS NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa partita non fa parte del pacchetto trasmesso sul satellite per la quindicesima giornata di Serie A. Bisogna però ricordare che l’intera programmazione del campionato di calcio è garantita dalla piattaforma DAZN: dunque, l’appuntamento sarà in diretta streaming video e riservato agli abbonati che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’alternativa è il servizio offerto da Now Tv, sempre in mobilità.

CI SI GIOCA MOLTO!

Juventus Napoli, in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 20:45 di venerdì 8 dicembre, rappresenta la prima partita nella 15^ giornata di Serie A 2023-2024, e naturalmente la sfida di punta in questo turno. È una grande occasione per la Juventus che, avendo vinto a Monza in pieno recupero, ha mantenuto il passo dell’Inter e continua a inseguire la capolista a due punti di distanza, consapevole del fatto che lo scudetto sia al momento una possibilità concreta e che il fatto di non giocare le coppe potrà eventualmente essere un grande aiuto quando arriverà la primavera, dunque ora l’obiettivo è quello di rimanere lì e confermarsi.

Il Napoli dal canto suo ha perso male contro l’Inter, uno 0-3 casalingo che ha minato qualche certezza; Walter Mazzarri si è appena insediato al posto di Rudi Garcia e deve chiaramente sistemare qualcosa, ciò detto i campioni d’Italia restano assolutamente competitivi anche se rischiano di staccarsi in anticipo dalla corsa al bis tricolore. Con la diretta di Juventus Napoli ci attende un venerdì sera scintillante: vedremo cosa succederà all’Allianz Stadium, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di questo intrigante big match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Dubbio Nicolussi Caviglia-Locatelli per Massimiliano Allegri in Juventus Napoli: favorito ancora il primo ma l’ex Sassuolo scalpita per tornare titolare. Davanti, Vlahovic è insidiato da Kean e Milik (ex della partita) mentre Federico Chiesa dovrebbe essere certo del posto; McKennie (in vantaggio su Miretti) e Rabiot occuperanno le mezzali, sulle corsie laterali scelte obbligate con Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In difesa tutto confermato: comanda Bremer, l’uomo del destino Gatti e capitan Danilo affiancheranno il brasiliano con Szczesny che ancora una volta sarà chiamato a difendere la porta.

Per Mazzarri in Juventus Napoli prosegue l’emergenza a sinistra, Mario Rui e Mathias Olivera sono out e dunque Natan è favorito su Juan Jesus per giocare come terzino, con Di Lorenzo ovviamente a destra e Ostigard che sarà ancora titolare con Rrahmani, a protezione di Meret. A centrocampo si rivede Zielinski, che si posizionerà sul centrosinistra affiancando la regia di Lobotka; confermato ovviamente Zambo Anguissa sull’altro versante. Nel tridente Politano è forse il giocatore meno certo del posto, ma è comunque in vantaggio su Elmas e Lindstrom; nessun dubbio invece circa la presenza di Osimhen come prima punta e Kvaratskhelia che partirà largo a sinistra, come suo solito.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Juventus Napoli, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quindicesima giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3,10 volte l'importo investito con questo bookmaker.











