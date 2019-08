Diretta Juventus Napoli/ Streaming video e tv: quote, big match! (Serie A)

Juventus Napoli si gioca subito: in diretta dall’Allianz Stadium, sabato 31 agosto alle ore 20:45, rappresenta il big match nella seconda giornata di Serie A 2019-2020 e la sfida che, almeno sulla carta e secondo le previsioni dell’estate, dovrebbe nuovamente segnare la corsa allo scudetto. Sono infatti queste due squadre le grandi favorite, e la suggestione dell’incrocio tra Maurizio Sarri e la “sua” creatura, al netto delle condizioni del tecnico toscano, rende ancora più sentita questa partita almeno in casa azzurra. Un Napoli che ha aperto il suo campionato con un pirotecnico 4-3 a Firenze non privo di polemiche, e che sa di poter fare risultato sul campo di una Juventus che si deve ancora rodare, assimilando in pieno gli schemi di Sarri e dovendo anche fare i conti con una rosa nel quale ci sono esuberi. Sia come sia i bianconeri hanno vinto a Parma sabato scorso, pur soffrendo qualcosa di troppo e non riuscendo ancora a chiudere la partita come accadeva lo scorso anno; adesso però ci dobbiamo concentrare sulla lunga attesa della diretta di Juventus Napoli, per farlo possiamo dare uno sguardo alle potenziali scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, quindi la partita sarà in esclusiva per gli abbonati che la potranno seguire su Sky Sport Serie A (numero 202) o Sky Sport 251 (con abbonamento al pacchetto Calcio), con la possibilità ovviamente garantita della diretta streaming video (su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go, la cui attivazione non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Sarri e Martusciello potrebbero non cambiare per Juventus Napoli, anche se si va verso l’esordio di De Ligt: l’olandese potrebbe sostituire Bonucci al centro della difesa, facendo coppia con Chiellini e proteggendo Szczesny con il supporto di De Sciglio e Alex Sandro. A centrocampo possibile la conferma per Khedira e Matuidi come mezzali; Emre Can sembra al momento distante nelle gerarchie e Rabiot non ancora pronto per essere titolare. Pjanic sarà il regista, mentre davanti Douglas Costa e Higuain potrebbero nuovamente vincere i ballottaggi con Bernardeschi e la coppia Dybala-Mandzukic, anche se bisognerà valutare all’ultimo. Certo del posto chiaramente Cristiano Ronaldo, largo a sinistra. Ancelotti insiste con il 4-2-3-1: convocato Lozano che però dovrebbe andare in panchina, i favoriti per l’attacco restano Callejon e Lorenzo Insigne con Mertens che giocherà da prima punta (qualora Milik non fosse al top). Tra Fabian Ruiz e Zielinski sembra essere il polacco il favorito per avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti; a centrocampo dunque ci sarà la cerniera formata da Allan e appunto dal giovane spagnolo, con Manolas e Koulibaly che comanderanno la difesa davanti a Meret. Praticamente sicuro della maglia Di Lorenzo a destra, Mario Rui favorito su Ghoulam dall’altra parte.

QUOTE E PRONOSTICO

L’equilibrio di Juventus Napoli non è tale secondo il pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, per cui i bianconeri sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale 1,90 volte la posta messa sul piatto, contro il valore di 4,25 che accompagna invece l’eventualità del successo partenopeo (per il quale dovrete giocare il segno 2). Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,40 volte la cifra investita con questo bookmaker.



