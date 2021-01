DIRETTA JUVENTUS NAPOLI/ Video streaming Rai: è il quarto incrocio in Supercoppa

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: I TESTA A TESTA

Per la quarta volta nella storia, Juventus Napoli assegna la Supercoppa Italiana: i partenopei sono in netto vantaggio con due vittorie contro una, l’unico successo dei bianconeri è quello del 2012 nella partita di Pechino. La Juventus vinse 4-2: a Edinson Cavani rispose Kwadwo Asamoah, poi rigore di Arturo Vidal a riprendere la rete di Goran Pandev, nei supplementari autorete di Christian Maggio e sigillo di Mirko Vucinic. Infuriato per l’arbitraggio, il Napoli disertò la premiazione; vista la squalifica di Antonio Conte e Angelo Alessio, sulla panchina della Juventus sedeva Massimo Carrera. L’episodio più recente è quello del dicembre 2014: doppiette argentine di Carlos Tevez e Gonzalo Higuain (che pareggiò per i partenopei al 118’) con rigori sbagliati dall’Apache, Giorgio Chiellini e Simone Padoin e trofeo nelle mani di Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez. La prima vittoria del Napoli è storica: settembre 1990, all’inizio dell’ultima stagione azzurra di Diego Armando Maradona. Ad aver vinto lo scudetto erano stati i partenopei: si giocava nello stadio che oggi è intitolato al Diez, ed era finita con un clamoroso 5-1. Primi scricchiolii nel progetto bianconero di Gigi Maifredi: dopo 11 minuti era già 2-0 Napoli con Andrea Silenzi e Careca, Roberto Baggio aveva accorciato ma prima dell’intervallo Massimo Crippa e ancora Silenzi avevano clamorosamente fatto 4-1. La manita l’aveva servita poi Careca: un trionfo per Albertino Bigon e la sua squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Juventus Napoli verrà trasmessa su Rai Uno, di conseguenza la Supercoppa Italiana 2021 sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati, segnalando che il canale è accessibile anche attraverso il satellite di Sky. Per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Juventus Napoli è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 21:00 di mercoledì 20 gennaio: finalmente si gioca la Supercoppa Italiana 2021, il trofeo che mette di fronte le vincitrici di scudetto e Coppa Italia. I primi sono dunque i bianconeri, che hanno ottenuto il nono tricolore consecutivo con il grande ex Maurizio Sarri in panchina; purtroppo per loro hanno mancato quello che sarebbe stato il quinto double in sei stagioni, perdendo la finale di coppa contro gli azzurri ai calci di rigore. La situazione attuale ci dice che la Juventus è anche reduce dal pesante ko contro l’Inter, che l’ha fatta precipitare a -10 dai nerazzurri e sempre più lontana dalla corsa al titolo; ci sono tanti problemi che la Vecchia Signora deve affrontare nel minor tempo possibile, ma è proprio quello che manca ad Andrea Pirlo.

Ci si gioca infatti un trofeo questa sera, e il Napoli sembra più pronto: la mini-crisi dei partenopei sembra essere stata superata, domenica la squadra di Gennaro Gattuso ha demolito la Fiorentina con un roboante 6-0 e si è rilanciata anche verso il tricolore. Ricordando che queste due formazioni devono recuperare la partita di campionato, con tutta la coda di sentenze, ricorsi e vene polemiche, aspettiamo che la diretta di Juventus Napoli prenda il via; intanto però possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della Supercoppa Italiana.

Bianconeri decimati per la Supercoppa: a saltare Juventus Napoli saranno sicuramente Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Dybala mentre Frabotta è uscito dolorante dalla partita di San Siro. Difesa obbligata o quasi: Pirlo dovrebbe puntare su Demiral per affiancare Bonucci e proteggere Szczesny, se Frabotta non dovesse farcela è possibile la difesa a tre (con Danilo arretrato) e dunque un centrocampo che diventerebbe comunque a quattro, da decidere i titolari in mezzo ma Arthur e Bentancur appaiono in vantaggio, lasciando ovviamente a McKennie la corsia destra e a Federico Chiesa quella mancina. A questo punto ci sarebbe un trequartista ad accompagnare Cristiano Ronaldo e Morata: se la giocano Kulusevski e Ramsey.

Il Napoli è quasi al completo, ma ancora senza Osimhen e Fabian Ruiz con Petagna in dubbio: nessun dubbio in difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui schierati a protezione del portiere (Meret favorito su Ospina), a centrocampo invece si dovrebbe giocare con Demme e Bakayoko confermati a protezione della difesa e Zielinski che dunque fa un passo avanti e come sempre gioca sulla trequarti. Decisi anche i due laterali offensivi, perché Lozano e Lorenzo Insigne sono chiaramente in netto vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Politano (che domenica ha ritrovato il gol); come prima punta dovremmo infine rivedere Mertens, con Petagna che al massimo si accomoderebbe in panchina pronto a dare una mano nel secondo tempo.

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Juventus Napoli, e secondo le sue quote la situazione è di grande equilibrio; c’è tuttavia una squadra favorita ed è quella bianconera, perché il segno 1 per la sua vittoria vale 2,40 volte la puntata contro il 2,85 che accompagna il segno 2 per il successo dei partenopei. L’ipotesi del pareggio contempla anche i tempi supplementari, dunque un esito di parità al 120’ è quello per cui dovrete giocare il segno X, in questo caso l’ammontare della vostra vincita corrisponderebbe a 3,50 volte quanto avrete messo sul piatto.



